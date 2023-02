Bensebaini victorieux face au Bayern, City perd des points sans Mahrez

Le choc de la 21e journée du championnat allemand, Bundesliga, a opposé le club du Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich.

Forts de leur victoire de prestige face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les bavarois étaient en déplacement piège face à l’équipe de l’international algérien, Ramy Bensebaini.

Ainsi, n’ayant pas froid aux yeux, l’équipe de Gladbach a pressé dès le début du match. Une pression qui a coûté l’expulsion du défenseur du Bayern, Upamecano, alors que match n’était qu’à sa 8e minute. Réduits à 10, les munichois ont encaissé le premier but de la rencontre à 13e minute.

Or, à la 35e minute, le Bayern Munich a réussi l’égalisation. Fin de la première période sur le score neutre de 1-1. Au retour des vestiaires, l’équipe de Gladbach a inscrit son second but à la 55e minute.



Offensif, le défenseur algérien, Ramy Bensebaini, a manqué une occasion en or pour creuser l’écart. Cela sera fait suite au but de l’attaquant français, Marcus Thuram, à la 84e minute.

Vers la fin de la rencontre, les bavarois ont réussi à réduire l’écart. Une réduction sans importance puisque le match touchait à sa fin.



Pour cet affrontement face au géant bavarois, le latéral gauche algérien a signé une bonne performance à l’image de son équipe qui était tranchante, réaliste devant le but adverse et a saisi la majorité des occasions qu’elle a eues. Le club munichois risque de perdre son fauteuil de leader si l’équipe de l’Union Berlin s’imposera dimanche.



Premier League : Manchester City accroché sans Mahrez

Alors qu’il venait de prendre la tête du championnat anglais suite à sa grande victoire face à Arsenal, le club de Manchester City a laissé passer une chance en or de prendre le large. En effet, les hommes du technicien catalan, Pep Guardiola, étaient en déplacement sur le terrain du promu, Nottingham Forest.

Réussissant à débloquer le match aux derniers souffles de la première période par le biais du lusitanien, Bernardo Silva, les Cityzens ont été surpris vers la fin de la rencontre par un but à la 84e minute.

Surprise à Forest, City laisse échapper 2 points plus qu’important et devra vite aller de l’avant ! 👊 🔴 1-1 🔵 pic.twitter.com/YK5s27xeAL — Manchester City (@ManCityFra) February 18, 2023



Une égalisation qui a éloigné les coéquipiers de l’international algérien, Riyad Mahrez (laissé sur le banc pour cette rencontre), de la première place de la Premier League. Une place que le club londonien d’Arsenal a vite repris après son revers face à ces mêmes Cityzens.

En effet, plus tôt dans l’après-midi, les Gunners ont réussi à se défaire de l’équipe d’Aston Villa sur le score de 4-2. Une victoire qui relance la course au titre plus que jamais serrée en terres anglaises.