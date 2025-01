Bensebaini sévèrement critiqué par une légende allemande

Lothar Matthäus n’a pas été tendre envers Ramy Bensebaini. La légende du football allemand n’est pas satisfaite des performances du joueur avec Borussia Dortmund et n’a pas hésité à le critiquer.

Lothar Matthäus a critiqué sévèrement Ramy Bensebaini. Selon lui, le joueur n’apporte rien au Borussia Dortmund.

« Bensebaini ne donne aucune valeur ajoutée à Dortmund. Il est présent, mais sans impact. Ses courses manquent d’agressivité », a-t-il lâché, dans une déclaration à « Sky Sports ».

Le Ballon d’Or-1990 ne s’est pas arrêté là. Selon lui, le défenseur de l’équipe d’Algérie a été chassé de Borussia Mönchengladbach « à cause de sa mentalité ». Apparemment, Matthäus que l’intérêt de Borussia Dortmund à Bensebaini date de 2022, soit avant même la fin de son contrat avec Mönchengladbach.

Aussi, il était allé jusqu’au terme de la saison avec son ex-équipe. Certes, il est arrogant sur le terrain, mais il n’avait créé le moindre problème. Alors, sur quelles bases l’ancien libéro de la sélection allemande a tenu de tels propos à l’égard du joueur ?

Peut-être que Ramy est passé à côté lors du dernier match de la Bundesliga face à l’Eintracht Frankfurt. Mais il faut savoir aussi qu’il joue régulièrement et son niveau connait une marge de progression, comme peuvent témoigner les observateurs et même son entraineur.

Pièce maitresse de l’équipe d’Algérie, il est déjà en sa deuxième saison avec Dortmund. S’il n’a pas le niveau requis, comme estime Matthaus, il n’aurait pas été conservé dans un grand club qui atteint des tours avancés dans chaque participation en Ligue des champions européenne.

Par ailleurs, Nuri Şahin n’est plus entraineur de Borussia Dortmund. En effet, il a été limogé de son poste par la direction du club.

Le technicien germano-turc était sur un siège éjectable depuis quelques semaines. Mais la dernière défaite concédée face à Bologne en Ligne des champions africaine a scellé définitivement son avenir. Le club allemand a annoncé la nouvelle ce matin, suite à un accord à l’amiable entre les deux parties.

Ainsi, Ramy Bensebaini aura un nouvel entraineur pour la suite de la saison. Reste à savoir maintenant si cela sera en faveur du défenseur des Verts ou non.

Borussia Dortmund and Nuri Sahin are parting ways with immediate effect.

BVB has dismissed its head coach following the disappointing 2:1 defeat in the UEFA Champions League at FC Bologna on Tuesday evening. pic.twitter.com/0NlZfWBNHd

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 22, 2025