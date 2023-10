Bensebaini sévèrement critiqué par l’entraineur de Borussia Dortmund

Ramy Bensebaini a vu rouge lors du match Borussia Dortmund-TSG Hoffenheim. Son entraineur, Edin Terzig, l’a critiqué.

Reconduit parmi le onze de départ face au TSG Hoffenheim, Ramy Bensebaini n’a pas pu aller jusqu’au terme du match. La raison ? C’est tout simplement après avoir été expulsé par l’arbitre pour cumul de deux cartons jaunes.

On jouait la 67e minute, le défenseur de la sélection nationale a reçu un premier avertissement. Quatre minutes après, il reçoit un autre avertissement, synonyme d’un carton rouge.

Ainsi, le natif de Constantine a laissé son équipe en infériorité numérique. Mais cela ne l’a pas empêché de s’imposer sur un score sans appel de trois buts à un.

Edin Terzic pas tendre avec Ramy

Il faut dire que l’expulsion de Ramy Bensebaini a provoqué le désarroi de l’entraineur de Borussia Dortmund. En effet, le jeune technicien allemand de 40 n’a pas été tendre envers le défenseur des Verts.

« Il sait que c’était totalement inutile. Son expulsion nous a mis dans une situation difficile. Certes, l’arbitre aurait pu être clément avec le joueur, mais je ne m’en plains pas. C’était plutôt notre faute ». A-t-il déclaré à DAZN à l’issue du match.

Et d’ajouter : « Son expulsion nous a mis en infériorité numérique, c’était compliqué. Pis encore, il va manquer le prochain match. J’espère qu’il va bien retenir la leçon ».

Bensebaini sera donc contraint de faire l’impasse sur le prochain rendez-vous en Bundesliga face à l’Union Berline. Pour pallier cette absence, le coach Terzic va miser sur Julian Ryerson sur le flanc gauche. L’international norvégien compte bien profiter de l’absence de Ramy pour relancer la concurrence.

À 28 ans, l’international algérien doit comprendre qu’il doit se montrer plus appliqué et responsable dans son comportement, d’autant plus qu’il évolue dans l’un des meilleurs cinq championnats européens.