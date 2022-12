Bensebaini au Borussia Dortmund : son agent révèle de nouveaux détails

Ramy Bensebaini est plus que jamais proche de rejoindre Borussia Dortmund. Son agent vient de dévoiler de nouveaux détails concernant cet éventuel transfert qui devrait être officialisé l’été prochain.

Libre de tout engagement à partir de l’été 2023, Ramy Bensebaini refuse toujours de prolonger son contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Et pourtant, il a été approché par la direction de son club pour rempiler. Il faut dire que plusieurs clubs européens suivent de près l’évolution des négociations entre l’international algérien et les responsables de son club.

Le moins que l’on puisse dire, est que le joueur attise la convoitise. Auteur d’un excellent début de saison en Budesliga, il suscite l’admiration de plusieurs recruteurs. Mais la piste la plus sérieuse, c’est celle menant vers le Borussia Dortmund.

Un intérêt qui ne date pas d’aujourd’hui, mais plutôt depuis la fin de la saison écoulée. Selon « Sky Deutchland », le club allemand avance bien sur ce dossier. En effet, il poursuit les pourparlers avec l’agent du joueur afin de trouver un accord dés cet hiver. Et comme la FIFA autorise aux joueurs à s’engager avec un nouveau club à six mois de la fin de leur contrat, le « BVB 09 » souhaiterait faire signer le latéral gauche de la sélection nationale en janvier, avant que ce dernier ne rejoigne l’effectif de Dortmund l’été prochain gratuitement.

L’agent de Bensebaini révèle de nouveaux détails

Dans ce même sillage, l’agent de Ramy Bensebaini, Jaspal Singh Gill, a révélé plus de détails concernant l’éventuel transfert du joueur au Borussia Dortmund.

« Je peux confirmer qu’il y a des discussions avec le Borussia Dormund…Ramy est un joueur intéressant pour de nombreux clubs ». A-t-il confié, dans une déclaration accordé au média allemand « Sport 1 ».

Seulement, le concerné dément tout accord avec un autre club. « Pour le moment, nous ne sommes devant aucun accord avec aucun club ». A-t-il ajouté, et de conclure : « Bensebaini pas encore pris de décision définitive. Il veut passer une bonne fin de saison à Gladbach et être complètement là pour l’équipe et le club. Nous verrons ce que le destin nous réserve l’été prochain ».