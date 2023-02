Bensebaini à Dortmund : le scoop d’un célèbre journaliste

L’un des transferts qui peinent à prendre forme est celui de Ramy Bensebaini au Borussia Dortmund. Malgré l’interêt confirmé du club du nord Westphalie, le latéral gauche algérien semble coincé à Gladbach.

Auteur de performances offensives remarquables en dépit de son positionnement en défense, le prodige de Paradou attise les convoitises de nombreux clubs européens.

Or, cet épisode pourrait prendre fin cet été. En effet, le célèbre journaliste spécialisé dans les transferts et autres rumeurs de Mercato, Fabrizoo Romano, a lâché son scoop concernant l’avenir de Bensebaini.

Ainsi, selon Fabrizio Romano, le club de Dortmund a un accord avec Bensebaini pour parapher son contrat dès la fenêtre de transferts de l’été. Sur son compte Twitter, Romano a indiqué, « Le Borussia Dortmund envisage de singer Ramy Bensebaini en tant qu’agent libre dès cet été. » lit-on sur l’un de ces tweets de ce jeudi.

After Kamada deal, Borussia Dortmund plan includes to sign Ramy Bensebaini as free agent. He’s been a top target for long time as new left back. 🟡⚫️ #BVB

Nothing is signed yet but BVB will push again to anticipate many clubs keen to sign Bensebaini after Kamada on a free. pic.twitter.com/kQ8ZLvFggo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2023