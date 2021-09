Benrahma excelle, Delort séduit et Zerrouki privé d’un superbe but

Dans une semaine où la malédiction des blessures ne lâche plus certains de nos internationaux, d’autres nous mettent du baume au cœur, c’est le cas de Benrahma, Delort et Zerrouki.

L’international Saïd Benrahma, impressionne encore après son but contre les Red Devils qui a beaucoup fait parler de lui. Titulaire, il s’est de nouveau démarqué contre Leeds United, les fans l’ont désigné 2ème joueur de la rencontre grâce à sa belle performance. Les Hammers ont remporté le match (2-1) ils joueront, pour rappel, contre Manchester City au prochain tour, un duel tant attendu entre Benrahma et Mahrez.

Quant à son coéquipier Andy Delort, évoluant à l’OGC Nice, il s’est montré performant dès son premier match sous le maillot des Aiglons, auteur d’une passe décisive qui a offert la victoire à son équipe face au FC Nantes. Il gagne la confiance de Christophe Galtier, étant à la hauteur de l’attaque niçoise, son entraîneur estime qu’un trio Delort, Gouiri et Dolberg est un combo très efficace.

Il a mérité sa place dans les Tops et fait partie de l’équipe type, selon le quotidien sportif « l’Équipe » lui donnant une note de 8/10. Buteur, l’attaquant a joué un grand match contre Saint Etienne, les Aiglons ont gagné avec un score de 3-0

Un superbe but…ou presque!

Zerrouki Ramiz, qui évolue en Championnat hollandais au FC Twente, a surpris les supporters hier, son équipe a remporté le match contre Heerenveen (3-2) et fête sa quatrième victoire.

Comme à l’accoutumé, titulaire et infaillible, Zerrouki aurait pu ouvrir son compteur de but avec un but d’une sublime frappe de 25 mètres, l’arbitre abrège malheureusement sa joie après avoir eu recours au VAR, refusant son but, un hors-jeu l’a donc privé de ce qui aurait pu être une belle réalisation.

Le milieu de terrain n’a pas pu terminer le match à cause d’une fatigue musculaire.