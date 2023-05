Benrahma et ses coéquipiers se battent pour défendre leurs familles en tribune (VIDÉO)

West Ham United s’est qualifié pour le tour final de l’European Conference League en remportant une victoire d’un but à zéro contre l’AZ Alkmaar.

Cependant, la fin du match a été marquée par des incidents violents, lorsque des supporters masqués ont tenté d’attaquer la section contenant les supporters anglais, présents pour soutenir leur équipe.

Des supporteurs du club anglais ainsi que certains joueurs de l’effectif, parmi eux Saïd Benrahma, se sont opposés aux Ultras de l’AZ Alkmaar. Ces derniers tentaient de rejoindre les escaliers menant aux sièges où se trouvaient les familles des joueurs de West Ham.

🚨 Benrahma, Cresswell, Paqueta and Flynn Downes fighting to defend the relatives of the Algerian player, who were attacked by AZ supporters! 👊🏽

AZ 'ultras' stormed the area and started punching people. 👀

pic.twitter.com/k8hb58Xmwr

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 19, 2023