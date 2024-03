Benrahma et Brahimi reviennent sur leur relation avec Belmadi

Le stage du mois de mars a été marqué par le retour des deux attaquants Said Benrahma et Yacine Benrahma. Bannis par Djamel Belmadi, ils refusent de parler sur l’ex-sélectionneur national.

Tout le monde se souvient sur l’incident qui s’était passé entre Djamel Belmadi et Said Benrahma lors du match amical face à l’Égypte, le mois d’octobre passé. L’ex-sélectionneur national avait agrippé l’attaquant de l’Olympique Lyonnais à sa sortie après son changement car le joueur avait refusé à serrer la main au coach.

Depuis, il n’a pas été retenu en sélection. Mais une nouvelle page s’ouvre pour lui avec la venue de Vladimir Petkovic, qui l’a retenu pour le stage du mois de mars. Interrogé de ce qui s’était passé entre lui et Belmadi, le natif de Bethioua refuse de parler sur l’ancien driver des Verts.

« C’est toujours important de retrouver l’équipe nationale. Une grande ambiance règne au sein du groupe, il y a de la bonne humeur, c’est très important […] Concernant ce qui s’était passé avec l’ex-sélectionneur national, fait partie désormais du passé. J’ai tourné la page, je me projette sur l’avenir ». Dira-t-il

« Pour le moment, il s’exprime bien, on l’a compris. Aussi, ses assistants vont faciliter la communication entre nous. Il n’y a aucun problème là-dessus », ajoute-t-il. Concernant sa blessure, il dira : « Je me porte beaucoup mieux, je vais commencer la course. Pour le premier match, je pense que ce sera juste-juste, mais je vais tout faire pour ne pas rater le second match ».

« Une nouvelle page s’ouvre avec Petkovic », Brahimi

Malgré ses bonnes performances avec Al-Gharafah, Yacine Brahimi n’a pas été rappelé par Djamel Belmadi depuis la CAN-2021. Et lorsque ce dernier a été interrogé sur les raisons de la mise à l’écart, il demandait aux médias d’aller poser la question au joueur.

La zone mixte d’hier soir fut l’occasion pour poser la fameuse question à l’attaquant franco-algérien. Mais il a refusé lui également de parler sur Belmadi. « Le plus important pour moi, c’est de retrouver la sélection nationale. Je suis content de retrouver mes frères. Il n’y avait aucun problème avec Belmadi, une nouvelle page s’ouvre avec Petkovic, c’est le plus important ». Dira-t-il.