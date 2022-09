Benrahma écarté par Belmadi, un site anglais s’en prend à Moyes

L’attaquant algérien de West Ham, Said Benrahma, n’a pas été retenu par Djamel Belmadi pour le stage du mois de septembre. Selon un site anglais, la mise à l’écart du joueur est due à la marginalisation de son entraineur David Moyes.

Djamel Belmadi a retenu 24 joueurs pour le stage du mois de septembre qui se déroule actuellement à Oran. Une liste dans laquelle le nom de Said Benrahma n’a pas figuré. Si le sélectionneur national ne lui a pas fait appel, c’est tout simplement parce qu’il manque de constance dans le jeu depuis l’entame de la saison.

Certes, le joueur n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire avec West Ham. Mais il a toujours donné satisfaction lorsqu’il a été utilisé par son entraineur. Il faut dire que certains ont contesté le choix de Belmadi de préférer Billal Brahimi, qui ne joue pas régulièrement à l’OGC Nice, à Said Benrahma ou encore Yacine Brahimi qui enchaine les bonnes performances au Qatar avec Al-Gharafa. Mais le sélectionneur national en a décidé autrement pour des raisons purement techniques.

« Benrahma ruiné par Moyes », estime le site anglais Hammers News

Le site anglais « Hammers News » s’en prend à l’entraineur de West Ham David Moyes à cause de Said Benrahma. Il estime que c’est à cause du technicien écossais que le joueur n’a pas été retenu en équipe nationale d’Algérie.

« Said Benrahma est un talentueux ailier qui semble dépérir à West Ham à cause de David Moyes…Les reproches du coach au joueur se sont répercutés négativement sur le niveau de ce dernier qui est totalement dépourvu de toute sorte de confiance pour le moment ». A écrit le rédacteur du papier sur le site en question.

« Benrahma n’a pas été retenu en sélection nationale d’Algérie. Et pourtant, c’est un joueur qui a valu 30 millions £ à West Ham…C’est du gâchis ! ». Ajoute-t-il.

Il est à rappeler que la relation entre Moyes et Benrahma était toujours tendue depuis la saison écoulée. Visiblement, seul le départ de l’écossais pourrait permettre au joueur d’espérer plus de temps de jeu à West Ham.