Bennacer vers une destination inattendue

Et si Ismaël Bennacer rejoignait Houssem Aouar en championnat saoudien pour rebondir ? Une éventualité à ne pas écarter. Aux dernières nouvelles, Al-Ittihad et le joueur sont en négociations avancées pour un transfert.

Après un prêt mitigé à l’Olympique de Marseille la saison dernière, l’avenir d’Ismaël Bennacer, avec 12 matchs dans les jambes et 2 passes décisives, fait l’objet de nombreuses spéculations. L’international algérien, qui n’a disputé que 12 matches sous les couleurs phocéennes en raison de problèmes physiques, est retourné à l’AC Milan où il est sous contrat jusqu’en 2027.

Mais le club lombard a définitivement scellé l’avenir du milieu de terrain algérien. En effet, il a décidé de ne pas le conserver dans l’effectif milanais, lui accordant ainsi un bon de sortie lors de ce mercato estival. Même le nouvel entraîneur Massimiliano Allegri a donné son aval pour libérer le joueur.

Malgré une saison compliquée, Bennacer attise les convoitises en Europe, notamment en Italie et en Espagne. Mais aux dernières nouvelles, il semble bien parti pour rejoindre la Saudi Pro League, le championnat saoudien.

Bien que l’OM ait envisagé un nouveau prêt sans lever l’option d’achat, une nouvelle destination se profile pour le milieu de terrain. Selon Foot Mercato, le club saoudien d’Al-Ittihad, champion en titre de Saudi Pro League, a entamé des discussions avancées pour s’attacher les services du joueur.

L’AC Milan réclame 12 millions d’euros pour céder Bennacer, également courtisé par la Fiorentina où officie son ancien entraîneur Stefano Pioli. Les négociations avec Al-Ittihad semblent néanmoins avoir pris de l’avance, même si rien n’est encore finalisé. Cette possible transaction s’inscrit dans la tendance actuelle des transferts vers le championnat saoudien, qui attire de plus en plus de joueurs de renom.

La même source indique que l’agent du joueur « compte sur ses bonnes relations avec Karim Benzema pour tenter de placer Bennacer à Al-Ittihad ».

Aussi, le très crédible Fabrizio Romano a confirmé l’information. Dans un post sur la plateforme X, il a révélé que les pourparlers entre les responsables saoudiens et leurs homologues milanais sont toujours en cours.

🚨🟡⚫️ Understand Al Ittihad have opened talks with AC Milan for Ismael Bennacer as midfield option.

Wendel from Zenit St Petersburg, another option in the shortlist with Al Ittihad keen on adding new midfielder this summer. pic.twitter.com/OTFdc0GNSP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2025