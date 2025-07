Bennacer, un club d’un grand championnat européen se manifeste pour l’engager

Ismael Bennacer pourrait rebondir en Espagne. Un club de la Liga s’est manifesté pour s’offrir le milieu de terrain des Verts, mais sous forme de prêt avec option d’achat. Il pourrait rester en Europe pour rebondir après une saison complètement loin des attentes.

L’AC Milan a définitivement scellé l’avenir d’Ismael Bennacer. Le club lombard ne veut pas le conserver et le nouvel entraineur Maximilliano Allegri a donné son aval. D’ailleurs, il n’a pas été convoqué pour la reprise des entrainements, tout comme Yacine Adli.

Intérêt Grandissant du Real Betis Séville

Le club Rossoneri a décidé d’accorder un bon de sortie à l’international algérien. Ce dernier, et malgré une saison décevante, ne manque pas d’offres. En effet, plusieurs clubs souhaiteraient s’offrir ses services. Et aux dernières nouvelles, un club espagnol s’est mis de la partie.

Le Real Betis Séville, puisque c’est de lui qu’il s’agit, manifeste un vif intérêt pour le milieu de terrain algérien Ismaël Bennacer. Le club andalou, qui a terminé sixième de Liga la saison dernière et s’est qualifié pour la Ligue Europa, envisage de recruter le joueur sous forme de prêt avec une option d’achat fixée à 10 millions d’euros. L’information a été rapportée par plusieurs médias espagnols, dont le plus crédible Mundo Deportivo.

Sous la houlette de Manuel Pellegrini, qui a déjà dirigé d’autres joueurs algériens comme Aïssa Mandi, le Betis cherche à renforcer son entrejeu. Le club est convaincu que Bennacer, fort de ses expériences en Italie et en France, pourrait apporter une plus-value significative à l’équipe.

Cependant, un obstacle majeur se dresse : le salaire du joueur, estimé à 4,2 millions d’euros par an. D’ailleurs, c’est à cause de ce détail financier que les négociations avec l’ Olympique de Marseille, qui avait proposé une formule similaire, que les négociations n’ont pas abouti. La concrétisation de ce transfert dépendra largement de la capacité du club espagnol à gérer cet aspect salarial et de l’intérêt du joueur pour ce nouveau challenge en Liga.

Boban défend Bennacer : « Un talent pur massacré par l’AC Milan »

Le mois de mai dernier, Zvonimir Boban, légende de l’AC Milan, a pris la défense d’Ismael Bennacer, qu’il considère comme un joueur « extrêmement sous-estimé ». L’ancien dirigeant milanais critique ouvertement la direction du club, l’accusant d’avoir « massacré » le talent du milieu de terrain algérien.

Boban a révélé les coulisses du recrutement de Bennacer, initialement recommandé par Giampaolo. Une performance exceptionnelle contre la Juventus et une recommandation élogieuse de Cristiano Ronaldo avaient confirmé son potentiel. L’ancien dirigeant évoque également un échange révélateur avec Arsène Wenger, qui décrivait Bennacer comme un joueur idéal « pour partir en guerre ».

Malgré ses blessures à répétition, Boban estime que le traitement réservé à Bennacer a été injuste, soulignant sa polyvalence tactique : « C’est un vrai numéro 10, mais il a aussi gagné la CAN comme numéro 8 ». Il déplore le départ du joueur l’hiver dernier, regrettant que le club n’ait pas su reconnaître sa véritable valeur.