Bennacer révèle qu’il profitait de sa convalescence pour apprendre l’arabe (vidéo)

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube, l’international algérien, Ismaël Bennacer, a dévoilé son nouveau « violon d’Ingres » lors de sa précédente période de convalescence.

Éloigné des rectangles verts suite à sa blessure, le milieu de terrain algérien des Rossoneri profitait de son repos pour apprendre la langue Arabe.

« Je fais mes cours d’arabe. C’est très important pour moi d’apprendre la langue de ma mère et de mon père. C’est une langue qui me tient à cœur. », dit-il. Persévérant, l’international algérien se familiarisait avec la langue arabe.



« Il y a quelqu’un qui m’aide. J’écris plusieurs fois les mots, histoire de ne pas les oublier. », ajoute-t-il. Sur le processus qu’il suit pour apprendre la langue Arabe, Bennacer a expliqué, « Je me concentre que sur l’écrit, en suite, je passerai aux règles de la conjugaison et tout ce qui suit. C’est un peu compliqué, mais je pense qu’il faut savoir les aborder. », a-t-il indiqué.

Très attendu, l’international algérien, Ismaël Bennacer, a signé son retour sur la feuille du match après plusieurs mois d’absence.

Ainsi, à l’occasion de la réception du club de Frosinone pour le compte de la 14ᵉ journée de la Serie A, Bennacer pourrait partiellement participer à ce rendez-vous. Ce matin, les supporters milanais ont réservé un chaleureux accueil au Fennec après son retour.

— AC Milan (@acmilan) December 1, 2023