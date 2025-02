Bennacer rejoint Gouiri à l’Olympique de Marseille (officiel)

C’est fait ! Ismael Bennacer est nouveau joueur de l’Olympique de Marseille. Il a officialisé sa venue dans la soirée d’hier, dans les derniers instants du mercato hivernal en Europe. Une nouvelle expérience sur laquelle misera beaucoup le milieu de terrain des Verts pour bien rebondir et retrouver ainsi son meilleur niveau.

L’Olympique de Marseille réalise un coup stratégique majeur en cette fin de mercato hivernal avec l’arrivée d’Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain de la sélection nationale rejoint le club phocéen sous forme de prêt payant d’un million d’euros jusqu’à la fin de la saison.

« L’OM est heureux d’annoncer la signature d’Ismaël Bennacer en provenance de l’AC Milan. International algérien de 27 ans, le milieu de terrain s’est engagé sous forme de prêt avec option d’achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », a annoncé le club phocéen.

Le deal inclut une option d’achat fixée à 12 millions d’euros, assortie de 3 millions d’euros de bonus potentiels. Cette signature vient renforcer le secteur médian de l’OM, actuellement deuxième de Ligue 1.

Cette arrivée n’est pas le fruit du hasard : Bennacer était déjà dans le viseur du club marseillais lors du mercato estival. Le travail de fond mené par Mehdi Benatia, qui a maintenu le contact avec le joueur ces derniers mois, a finalement porté ses fruits.

Pour l’OM, cette signature représente une belle opportunité de renforcer son effectif avec un joueur expérimenté, international algérien, habitué aux joutes du haut niveau avec l’AC Milan. Cette arrivée pourrait s’avérer déterminante dans la quête des objectifs du club phocéen pour la deuxième moitié de la saison.

𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞̈𝐥 𝐁𝐞𝐧𝐧𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 🔵⚪️ Le milieu de terrain international 🇩🇿 rejoint l’OM en provenance de l’AC Milan ✍️ pic.twitter.com/cQNctO2791 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 3, 2025

Une opportunité pour bien rebondir

Ainsi, Ismael Bennacer rejoint Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille. Une nouvelle expérience sur laquelle il mise beaucoup pour relancer sa carrière. Victime d’une méchante blessure au mollet, qui l’avait éloigné des terrains pendant trois mois, il n’avait joué que sept matchs avec l’AC Milan lors de la première moitié de l’actuel exercice.

Seulement, le petit lutin algérien devra redoubler d’efforts pour s’imposer au sein de sa nouvelle équipe. En effet, l’OM dispose déjà d’un effectif bien fourni dans ce secteur avec des joueurs de renom comme Valentin Rongier, Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia.

« Au milieu de terrain, on a Adrien Rabiot qui joue maintenant un cran au-dessus et on peut considérer Geoffrey Kondogbia comme un défenseur central. Donc ça donne plus d’alternatives au coach au milieu de terrain, avec des profils différents. Ses caractéristiques marchent bien avec le jeu de Roberto De Zerbi », avait expliqué le président de l’OM Pablo Longoria sur la radio RMC Sport quelques minutes avant l’officialisation de l’arrivée de Bennacer.