Bennacer, Mahrez et Bensebaini : le show des Verts cet après-midi

Pour le compte de la 34e journée du championnat italien, l’international algérien, Ismaël Bennacer, s’est illustré avec un but cet après-midi.

Même si les choses sont désormais pliées en Italie avec le sacre prématuré de Naples en championnat, la course à l’Europe est de plus en plus acharnée. Avec le retour de la Juventus de Turin au devant de la scène, l’AC Milan n’avait qu’un seul choix pour espérer décrocher un ticket pour la Ligue des Champions la saison prochaine : gagner.

À l’occasion de la réception de la Lazio, les Milanais ont été vite mis sur le bon chemin grâce à l’ouverture du score du milieu de terrain algérien, Ismaël Bennacer à la 17e minute. Un but ô combien important pour les Rossoneri qui ne comptaient qu’une simple victoire lors des dernières 5 rencontres en championnat.

Gooooooool Ismail bennacer 🇩🇿🔥 pic.twitter.com/KUQOmV7jmr — Algérie Foot (@DzDzpower) May 6, 2023

De son côté, Ismaël Bennacer continue ses bonnes prestations en inscrivant son 3 buts cette saison et son premier but en match de championnat à domicile depuis juillet 2020.

Premier League : Mahrez double passeur décisif avec Man City

Alors que tous les médias n’ont de mots que pour le Cyborg norvégien, Erling Haaland, l’international algérien, Riyad Mahrez, signe une saison exceptionnelle avec le club mancunien de City.

Ainsi, titulaire cet après-midi à l’occasion de la réception du club de Leeds United, l’ailier algérien a été l’auteur de deux passes décisives. Presque identiques, les passes que Mahrez a livrés se sont soldé par une frappe puissante du milieu de terrain allemand, Ilkay Gundogan.

🚨MAHREZ A DONNÉ 2 PASSES DÉCISIVES AVANT LA MI TEMPS 🎯pic.twitter.com/0OxVxFsvXj — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) May 6, 2023



Le natif de Sarcelles compte désormais 12 passes décisives. À cela s’ajoute les 10 buts que capitaine de l’équipe d’Algérie a inscrit lors de cette saison. Il est, ainsi, le second meilleur buteur des Cityzens derrière le phénomène, Erling Haaland.

🚨| Voici le meilleur buteur de Manchester City dernière Erling Haaland 🤝🇩🇿🔥 L’ailier algérien cette semaine compte : ⚽️ 10 buts

🎯 12 passes D pic.twitter.com/p3my4Ub1Yy — Onze fennec (@Onzefennec) May 6, 2023



Avec ces deux passes décisives contre l’équipe de Leeds, Mahrez devient le recordman africain des passes en Premier League avec 60 unités.

📊| رياض محرز أول لاعب افريقي يكمل 60 تمريرة حاسمة » أسيست » في تاريخ البريميرليغ.🇩🇿💙 pic.twitter.com/Z3EjUUzCoZ — Insider City (@InsiderCity_Ar) May 6, 2023

Bundesliga : Bensebaini, la valeur sûre en Allemagne

Malgré sa fin de contrat imminente avec le club du Borussia Mönchengladbach, l’international algérien, Ramy Bensebaini, se montre impliqué lors de la fin de saison de son équipe. Ainsi, à quelques semaines de son départ acté, le défenseur algérien confirme encore une fois son penchant pour l’attaque.

En effet, revenant le club de Bochum, Gladbach s’est défait de son adversaire sur le score de 2-0. Une victoire qui met un terme à la série négative de 3 matchs sans succès pour les coéquipiers de Bensebaini.

Ce dernier a livré la passe décisive du premier but de son équipe cet après-midi. Une première pour l’algérien cette semaine. Ramy Bensebaini compte 6 buts lors de cet exercice de 2022-2023.