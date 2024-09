Bennacer, le premier diagnostic révèle une grave blessure

La Fédération algérienne de football n’a donné aucun détail sur la blessure d’Ismael Bennacer. Mais les informations parvenues de l’Italie ne sont guère rassurantes.

La mauvaise nouvelle est tombée aujourd’hui en début d’après-midi. Ismael Bennacer s’est blessé à l’entrainement de la sélection nationale et est forfait pour le match face au Libéria, rallongeant ainsi la liste des absents à six, après Hicham Boudaoui, Rayan Ait-Nouri, Mohamed-Amine Amoura, Riyad Mahrez et Houssem Aouar.

Dans son communiqué, la Fédération algérienne de football n’a donné aucun détail sur la blessure dont souffre le milieu de terrain de l’AC Milan. Elle s’est juste contentée d’annoncer le forfait du joueur pour l’important rendez-vous de mardi. Mais les informations parvenues de l’Italie ne sont guère rassurantes.

3 mois d’indisponibilité pour Bennacer ?

Selon « Sky Italia », la blessure d’Ismael Bennacer s’avère plus grave que prévu. En effet, le premier diagnostic révèle une indisponibilité de pas moins de trois mois.

« Bennacer a passé des examens en Algérie et passera des tests supplémentaires à Milan mardi. Le temps de récupération estimé par le staff de l’équipe nationale algérienne sera d’environ trois mois, minimum deux mois et demi si tout va bien, notamment parce qu’il faudra six semaines rien que pour la cicatrisation du muscle », rapporte le média.

Autorisé à quitter le stage de la sélection national, Bennacer devait retourner hier soir à Milan. Il va subir d’autres examens médicaux approfondis et c’est à partir de là que le staff médical de son club pourra déterminer la durée exacte de son indisponibilité. On espère plus de peur que de mal pour le joueur.