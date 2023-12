Bennacer fait son grand retour et se rapproche de la participation à la CAN 2023

Ismael Bennacer a fait son grand retour après une longue absence qui aura duré sept mois. Le milieu de terrain voit d’un jour à l’autre ses chances augmenter pour prendre part à la CAN-2023 avec la sélection nationale.

Comme rapporté par le journaliste italien, Fabrizio Romano, Ismael Bennacer a été bel et bien convoqué pour le match ayant opposé l’AS Milan à Frosinone. Mieux, il a eu la chance de jouer. C’est sans doute le plus beau cadeau de son anniversaire (Il a fêté ses 26 ans le 1ᵉʳ décembre, ndlr).

Incorporé dans les dernières dix minutes du match, remporté par les Rossoneri sur le score de trois buts à un, sous la belle ovation du San Siro, le milieu de terrain algérien a enfin renoué avec la compétition officielle, après une longue absence qui aura duré sept mois, en raison d’une méchante blessure au genou.

Ayant fait son grand retour, le joueur prétend à grignoter du temps de jeu avec l’AC Milan lors des prochains matchs en championnat. Désormais, ses chances s’augmentent pour prendre part à la CAN-2023 en Côte d’Ivoire avec la sélection nationale, au grand soulagement du sélectionneur national Djamel Belmadi.

La magnifique ovation de San Siro pour le retour sur le terrain de Ismaël Bennacer ! 😍😍😍pic.twitter.com/JnCUcUfLTz — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) December 2, 2023

« Heureux et fier en même temps »

Ismael Bennacer a accordé une déclaration au micro du site officiel de l’AC Milan à l’issue du match. Il se dit content de renouer avec les terrains plus tôt que prévu.

« La période de ma convalescence est passée vite. J’étais toujours attaché à l’équipe et je cravachais dur afin de faire un retour plus tôt que prévu. Je suis heureux, et tellement ma joie est grande que je ne peux pas l’exprimer, franchement (…) Je suis aussi fier et j’ai envie de donner plus pour ceux qui m’ont toujours soutenus lors de ma période convalescence (…) Si je suis heureux, c’est parce que je suis revenu plus tôt que prévu. Au début, on a estimé mon retour dans huit mois, mais sept mois seulement m’ont suffi pour renouer avec les terrains ». A-t-il déclaré.