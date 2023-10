Bennacer évoque son retour à la compétition et sa participation à la CAN 2023

Le milieu de terrain international, Ismael Bennacer, a accordé une longue interview au « Club des 5 ». Il parle principalement de l’évolution de son état de santé ainsi que son retour à la compétition officielle.

Opéré avec succès au genou il y a six mois déjà, Ismael Bennacer a lancé une course contre-la-montre pour renouer avec les terrains plus tôt que prévu. Le moins que l’on puisse dire, est que son état de santé connait une nette amélioration. « Le cartilage est une blessure un peu particulière dans le football. Je n’avais jamais entendu parler de cette blessure avant (…) Le seul problème, c’est qu’on n’a pas déterminé la date de mon retour à la compétition officielle. Quand je me suis fait opérer, on m’a dit que je serai indisponible entre six et huit mois. Après, ça dépend de mon corps, de mon genou ». Dira-t-il.

Maintenant qu’il a repris les entrainements avec l’AC Milan, le milieu de terrain international va voir la réaction de son genou par rapport à la charge du travail. « Je suis dans les temps. Je tâcherai désormais à retrouver ma condition physique. Il faut voir maintenant la réaction du genou par rapport à la charge des entrainements ». A-t-il ajouté.

Bennacer sera-t-il présent à la CAN-2023 ?

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, la participation d’Ismael Bennacer à la CAN-2023 demeure incertaine. Il affirme qu’il doit, d’abord, enchainer les matchs et retrouver son meilleur niveau avant de prétendre à prendre part à la compétition continentale avec la sélection nationale.

« Il va falloir un certain nombre de matchs pour que je revienne à mon meilleur niveau. Je ne sais pas, ça peut être décembre, janvier voir février, ça dépendra des prochaines semaines. Avant de parler de la CAN, il va falloir que je revienne avec Milan. Une chose est sûre, la CAN est un des objectifs que je me fixe ». A-t-il indiqué.