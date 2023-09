Bennacer et Bensebaini face à face dans le groupe de la mort de la Ligue des Champions

Les huit groupes qui composent la première phase de la plus prestigieuse des compétitions européennes sont désormais connus. En effet, le tirage au sort de l’édition de 2023/2023 de la Champions League a rendu son verdict hier à Monaco.

Ainsi, les 32 équipes participantes à cette compétition ont été scindées sur les 8 groupes. Même si le tirage au sort a été plus au moins équilibré, un groupe a attiré l’attention de tous les amateurs du football européen.

Composé du Paris Saint-Germain, du Milan AC, du Borussia Dortmund et de Newcastle, le groupe 7 a été qualifié du groupe de la mort de par ses 4 composants.

Ainsi, les deux internationaux algériens, Ismaël Bennacer et Ramy Bensebaini se confronteront lors de cette première phase de la LDC.

De son côté, le milieu de terrain algérien, Ramiz Zerrouki composera, avec son équipe néerlandaise, Feyenoord Rotterdam, avec l’Atletico de Madrid, la Lazio Rome et les écossais du Celtic.

Name one player who will stand out in Group E… 😏#UCLdraw pic.twitter.com/0X3MhgPRD0

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 31, 2023