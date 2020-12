Bennacer et Benrahma nommés pour « Joueur maghrébin de l’année »

Le magazine France Football a nominé deux internationaux algériens dans la liste des cinq premiers nommés pour le titre de joueur maghrébin de l’année 2020.

Le milieu de terrain du Milan AC Ismail Bennacer et l’ailier de West Ham United Said Benrahma, figurent parmi les cinq premiers nommés pour le titre de joueur maghrébin de l’année 2020, un prix décerné par le magazine France Football.

Outre Ismail Bennacer et Said Benrahma, trois autres candidats sont en lice, à savoir le Tunisien Ali Maaloul (Al-Ahly d’Egypte), et les Marocains Yassine Bounou (FC Séville) et Hakim Ziyech (Chelsea).

Les cinq autres nommés seront divulgués mercredi sur le site de France Football, tandis que le vote pour élire le joueur maghrébin de l’année 2020 débutera jeudi.

Concernant Ismail Bennacer, France Footbal a écrit, « Fantastique courroie de transmission du jeu de l’actuel leader de Serie A, Ismael Bennacer a confirmé une année 2019 déjà faste où il avait été élu meilleur joueur de la CAN. Il tacle, il récupère, il distille, il se projette, que ce soit avec le Milan AC ou l’Algérie, le milieu de terrain est devenu incontournable ».

Tandis que pour Said Benrahma, « Après des faux départs et coups d’arrêt, le talent de Saïd Benrahma a fini par mettre tout le monde d’accord. Exceptionnel sous les couleurs de Brentford en Championship (il y a disputé 94 matchs, marqué 30 buts et donné 27 passes décisives), le Fennec a été transféré à West Ham pour 26 M€ cet été », écrit France Football.