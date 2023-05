Bennacer donne des nouvelles rassurantes à propos de sa blessure

L’international algérien Ismaël Bennacer, a pris la parole pour rassurer ses fans quant à son état de santé et à sa remise en forme.

Dans une réponse à l’une des questions posées par ses followers sur Twitter, Bennacer a déclaré : « L’opération que j’ai subie s’est bien déroulée. »

La joueur de l’AC Milan a ajouté : « Je ne pourrai pas poser les pieds par terre pendant 6 semaines, mais je vais travailler sur le haut de mon corps ».

Bennacer a également fait savoir à ses fans qu’il allait essayer de partager chaque étape de ma rééducation avec eux. Néanmoins, il se veut optimiste et déterminé à revenir au meilleur de sa forme. Malgré cette période difficile, il reste concentré sur sa rééducation et sur son objectif de retrouver les terrains dès que possible.

Les supporters de l’AC Milan et de l’équipe nationale algérienne espèrent un prompt rétablissement pour Bennacer et espèrent un retour sur les terrains rapide pour le joueur.

L’opération s’est bien passée. Je peux pas poser le pied pendant 6 semaines, donc je fais des exercices pour le haut du corps. J’essaierai de vous partager chaque étape de ma rééducation ! https://t.co/ZkL0ph0WcJ — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) May 29, 2023

Un coéquipier en sélection bientôt dans le même club que Bennacer ?

Des discussions avancées sont en cours entre le jeune international algérien Badreddine Bouanani et le club italien de l’AC Milan, ou évolue Bennacer, selon des sources proches du dossier.

Alors que la période des transferts estivale est sur le point de s’ouvrir, l’AC Milan semble vouloir prendre les devants en ciblant le nouvel international algérien.

L’annonce de ces discussions a animé l’actualité footballistique de cet après-midi, suite aux informations révélées par le journaliste italien Matteo Moretto, qui a confirmé que le joueur de l’OGC Nice est en négociations avec les Rossoneri.

Cette information a été également corroborée par le journaliste algérien Moumen Ait Kaci. Malgré ses 18 ans et sa première saison en tant que professionnel, la pépite algérienne Badreddine Bouanani suscite déjà beaucoup d’intérêt.

Selon des sources de la presse française, le joueur niçois serait également en contact avec des clubs de Premier League.