Bennacer de retour en Premier League ?

Ismaël Bennacer laisse toujours planer le suspense concernant son avenir. Certes, il a donné son accord de principe pour prolonger son contrat avec l’AC Milan et poursuivre ainsi l’aventure au Milanello, mais l’offre d’un gros cador anglais pourrait totalement changer la donne.

Ismaël Bennacer est en train de réaliser une saison remarquable avec l’AC Milan. En s’imposant comme une pièce maîtresse au sein de la bande à Stefano Pioli, il continue d’enchaîner les bonnes performances. Ses efforts ont été récompensés puisqu’il a été élu meilleur joueur milanais du mois pour la deuxième fois. Tout comme Riyad Mahrez et Ramy Bensebaini, le milieu de terrain international algérien attise les convoitises de plusieurs clubs européens.

Ses belles performances ont été remarquées par un grand cador anglais, qui serait tenté de s’offrir les services du petit lutin algérien. Ce dernier pourrait aller monnayer son talent en Premier League à partir du prochain mercato estival.

Bennacer dans le viseur de Liverpool

Le site Anglais «HITC » a rapporté une information faisant état des joueurs Milanais que Liverpool FC devrait signer lors du prochain mercato estival, surtout dans le cas où l’investisseur Investcorp, qui détient 10% des actions de RedBird (Société sportive Liverpool), rachètera le fameux club Milanais. Une liste qui contient cinq joueurs, dont Ismaël Bennacer.

«Un autre milieu de terrain central pourrait déménager à Anfield mais à un prix beaucoup moins cher, en l’occurrence l’ancienne star de l’académie d’Arsenal, Ismaël Bennacer, qui depuis son arrivée à San Siro, s’est imposé comme l’un des joueur les plus important des Rossoneri », a écrit le médias anglais. Et a ajouté : «Récemment nommé joueur du mois du club pour un deuxième mois consécutif, l’international algérien a été la clé de la course au titre de Milan cette saison et de sa qualification en UEFA Champions League pour la saison prochaine. Son retour en Premier League avec Liverpool pourrait donner une autre envergure à sa carrière ».

Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2024, Ismaël Bennacer a été approché par les responsables Milanais afin de prolonger son bail pour deux autres saisons. Il a donné son accord de principe pour rempiler jusqu’en 2026 et poursuivre ainsi l’aventure au Milanello. Malgré cela, une éventuelle offre de Liverpool FC pourrait bien changer la donne. Un club avec de grandes ambitions sportives et dont n’importe quel jeune joueur rêverait d’endosser le maillot.