Bennacer dans le club fermé des joueurs algériens arrivés en 1/2 finale de la LDC

C’est fait ! Ismael Bennacer et l’AC Milan sont en demi-finale de la Ligue des Champions Européenne. Une qualification décrochée aux dépens du SSC Naples après s’être imposé en aller et en retour, soit sur le score de deux buts à zéro au total. Le milieu de terrain international rentre par la plus grande porte dans l’histoire des footballeurs algériens dans la prestigieuse compétition européenne.

Après s’être imposé au match aller à San Siro par la plus petite des marges, l’AC Milan a remporté le match retour ce soir face au SSC Naples, toujours par le score de un but à zéro, signé Olivier Giroud. Une victoire synonyme de la qualification pour la demi-finale de la Ligue des Champions Européenne. Le club milanais atteint le carré d’as de la compétition 16 ans après, soit depuis 2007.

Sans surprise, Ismael Bennacer a été reconduit parmi le onze de départ. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fourni une très bonne performance dans un rôle plus défensif qu’au match aller. On peut dire que le petit lutin algérien a fortement contribué à la qualification des Rossoneri, en étant l’auteur de l’unique but de la victoire à San Siro la semaine passée.

Bennacer, le 4e footballeur algérien à atteindre la demi-finale de l’UEFA LDC

Ismael Bennacer va disputer pour la première fois de sa carrière la demi-finale de la Ligue des Champions Européenne. Lors de ce tour de la compétition, l’AC Milan pourrait affronter son éternel rival l’Inter de Milan. Et ce, dans le cas où ce dernier se qualifiera aux dépens de Benfica Lisbonne.

Il faut dire que le milieu de terrain international rentre dans l’histoire de l’épreuve européenne. En effet, il devient le quatrième joueur algérien à atteindre la demi-finale de l’UEFA LDC après Rabah Madjer avec le FC Porto (1987), Ali Benarbia avec l’AS Monaco (1998) et Riyad Mahrez avec Manchester City (2021, 2022).

