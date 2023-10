Bennacer apte pour la CAN 2023 ? Un journaliste italien annonce une bonne nouvelle

Ismael Bennacer a repris les entrainements avec l’AC Milan. Un mince espoir pour prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations le mois de janvier prochain

Le mois de mai dernier, Ismael Bennacer a contracté une méchante blessure au genou. Opéré avec succès dans la foulée, le joueur a été fixé sur une première estimation de six mois d’absence.

Il y a quelques mois, « Sky Sports » a révélé que le joueur ne sera pas de retour avant l’année 2024. Dans ce cas, il ne pourra pas prendre part à la CAN-2023 avec la sélection nationale. Une mauvaise nouvelle qui était tombée comme tel un couperet sur les supporters algériens, mais aussi Djamel Belmadi.

Mais le journaliste italien Fabrizio Romano, connu pour ses informations crédibles, vient d’annoncer une bonne nouvelle aujourd’hui. En effet, il révèle que le milieu de terrain algérien a repris le chemin des entrainements avec son équipe, et ce, plus tôt que prévu.

Le journaliste italien a écrit sur son compte X : « On a appris qu’Ismael Bennacer a repris l’entraînement avec l’AC Milan aujourd’hui, plus tôt que prévu (…) Il essaiera de revenir sur le terrain dans les prochaines semaines une fois qu’il sera en forme à 100 % ».

Ainsi, on peut dire que le petit lutin algérien garde un mince espoir pour disputer la CAN-2023, comme souhaiterait le sélectionneur national. Ce dernier, dispose plusieurs doublures dans le milieu de terrain, certes, mais Bennacer demeure une valeur sûre et un élément incontournable au sein de la sélection.

De son côté, Bennacer est en train de faire de son mieux pour être de nouveau opérationnel dans les plus brefs délais. Il ne désespère pas de jouer la CAN-2023.

🔴⚫️ Understand Ismael Bennacer has returned to training with AC Milan today, ahead of schedule.

Algerian midfielder wasn’t due back for another couple of weeks — but Ismael re-started training today.

He’ll try to be back on pitch within next few weeks once he’ll be 100% fit. pic.twitter.com/XKEdCT4Z5A

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2023