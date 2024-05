Benlmari se défend suite à son dérapage après le derby face à l’USMA

Djamel Benlmari a trop abusé dans sa célébration de la joie du titre du championnat décroché avec son équipe, le MC Alger, au point où il a été l’auteur d’un dérapage après le match face à l’USMA. Le défenseur international a eu l’occasion pour se défendre.

Sacré champion d’Algérie de la saison 2023/2024, le Mouloudia d’Alger s’offre son huitième titre dans son histoire. Une consécration amplement méritée suite à son excellent parcours, en dominant largement le championnat. La cerise sur le gâteau est que le titre a été assuré après la victoire face au rival l’USMA, à quatre journées du baisser du rideau de la saison en cours.

Ce fut une grande joie pour les joueurs du Mouloudia, mais Djamel Benlmari en trop abusé, au point où il a été l’auteur d’un dérapage après le match. D’abord, on l’accuse d’avoir insulté ouvertement les supporters de l’USMA. Après, il a découpé les filets des bois du stade 5 juillet, avant de poser avec un cigare au bec. Certes, il voulait imiter l’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, mais ça reste un mauvais exemple pour les joueurs.

Benlamri se défend

Invité sur le plateau d’une émission, diffusée sur une chaine de télévision privée, Djamel Benlamri a eu l’occasion pour se défendre. D’abord, il nie avoir insulté les supporters de l’USMA.

« Peut-être que j’ai un peu abusé pour célébrer la joie, mais personne ne peut me priver de faire quoi que ce soit. Même si on avait assuré le titre face à une autre équipe du championnat, je me serais comporté de la sorte. Je n’ai jamais insulté les supporters de l’USMA. Si c’était le cas, je me serais dirigé directement vers eux pour les insulter, pas le faire avec nos supporters. Je suis un joueur international et je ne peux pas me permettre à faire un tel mauvais comportement », s’est-il expliqué.

Sans évoquer la photo posée avec un cigare, le défenseur international s’est également expliqué pourquoi il a découpé un morceau du filet pour le garder comme souvenir. « Chacun est libre de célébrer sa joie comme il le veut. J’ai découpé un morceau de filet pour le garder comme souvenir et personne ne peut me priver d’exprimer ma joie ». Présents sur le plateau, Ali Benchikh et Amine Aksas ont pris la défense de Benlamri. À noter que plusieurs stars mondiales ont découpé un morceau de filet pour célébrer la joie du titre du championnat.