Benlamri : « Dieu nous a punis contre le Cameroun »

Djamel Benlamri a fait une autre déclaration fracassante à propos de l’élimination de l’Algérie de la Coupe du Monde-2022 face au Cameroun. Selon lui, cette grande désillusion fut « une justice divine » pour manque de « bonne foie » au sein de la sélection nationale.

Après avoir rendu hommage à l’ex-sélectionneur national Djamel Belmadi, Djamel Benlamri est revenu l’élimination de l’équipe d’Algérie de la Coupe du Monde-2022 face au Cameroun. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a lâché une bombe, en affirmant que la grande désillusion d’un certain 29 mars 2022 fut « une justice divine ». Il explique pourquoi.

« C’était une justice divine. C’est ce qui arrive quand on fait appel à des joueurs qui ne connaissent même pas Kassaman (l’hymne national de l’Algérie) », a-t-il lâché.

Les locaux et les binationaux ne sont pas au même pied d’égalité, selon Benlmari

Poursuivant sa déclaration, l’ancien défenseur de la sélection national et l’un des grands artisans de la consécration des Verts lors de la CAN-2019 ne s’arrête pas là. En effet, il assure que les joueurs locaux et les binationaux ne sont pas au même pied d’égalité. Selon lui, un joueur issu d’une formation en Algérie ne bénéficie pas d’autant de chance en sélection comme celui qui vient de l’autre côté de la rive.

« On demande au joueur local d’être performant dès sa première sélection. Il n’a souvent droit qu’à une vingtaine de minutes durant lesquelles il doit tout faire alors qu’on donne des chances pleines et beaucoup plus d’occasions aux binationaux jusqu’à ce qu’ils puissent s’imposer ».

Pas convaincu de la paire Mandi-Bensebaini en défense

Djamel Benlamri évoque l’actuel rendement de la défense usmiste. Il n’a pas caché de dire qu’il n’est pas convaincu de la charnière centrale Mandi-Bensebaini.

« Aïssa Mandi était très critiqué ces dernières années mais moi qui le connais bien je ne trouve pas qu’il était mauvais, c’est plus un problème global de cohérence défensive (…) Je ne suis pas convaincu de la paire Bensebaini – Mandi. Personnellement, je vois Ramy plus utile comme arrière gauche. Pourquoi on ne donne pas la chance à Adem Alilet (USMA) ou Ayoub Ghezala (MCA) ? » , dira-t-il.