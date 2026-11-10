Benjamin Stora : « Je ne vois pas de signe » de réconciliation entre l’Algérie et la France

En visite en Algérie pour le 1er novembre, l’historien Benjamin Stora ne voit aucun signe d’amélioration entre Alger et Paris avant la fin du mandat d’Emmanuel Macron. Sahara occidental, loi algérienne sur la colonisation, excuses, extrême droite : les principales déclarations de son entretien accordé à El Khabar TV.

Algérie-France : pourquoi Benjamin Stora ne croit pas à une réconciliation avant 2027

Benjamin Stora se montre pessimiste sur l’avenir proche des relations entre l’Algérie et la France. « Pour l’instant, je ne vois pas de signe particulier d’amélioration », affirme l’historien, aussi bien sur le plan politique que mémoriel. Il ne voit pas comment la situation pourrait évoluer d’ici la prochaine élection présidentielle française.

L’historien ne ferme pas complètement la porte pour autant. « Tout est toujours possible en matière politique », rappelle-t-il. Il s’est exprimé dans un entretien accordé à la chaîne El Khabar TV, lors de sa visite en Algérie à l’occasion du 1er novembre.

Le paradoxe Macron : gestes mémoriels et tensions diplomatiques

Pour Benjamin Stora, le premier mandat d’Emmanuel Macron a d’abord été marqué par une réelle volonté de regarder en face le passé colonial. Il cite la restitution des crânes de résistants algériens en 2020, la remise de son rapport sur la mémoire et l’ouverture des archives. Il rappelle aussi la reconnaissance des assassinats de Maurice Audin, d’Ali Boumendjel et de Larbi Ben M’hidi, ainsi que celle du 17 octobre 1961.

L’historien évoque ensuite la commission mixte d’historiens algériens et français, proposée par l’Algérie. Elle s’est réunie à plusieurs reprises entre 2022 et 2024 pour poursuivre ce chantier mémoriel, comme l’expliquait notre article sur ce que Benjamin Stora révèle sur l’avenir de la mémoire algéro-française. Mais selon lui, la politique française est venue « percuter » ce travail et lui a donné un coup d’arrêt.

Il revient aussi sur les propos d’Emmanuel Macron sur la nation algérienne, en 2021. L’historien rappelle avoir répondu à l’époque qu’il existait un ambassadeur de France en Algérie dès 1827, preuve de l’existence d’un État. Selon lui, chaque crise avait pourtant permis jusqu’alors une reprise du dialogue.

Sahara occidental : « une sous-estimation » du droit à l’autodétermination

Benjamin Stora situe le tournant de la crise à l’été 2024. Le journaliste lui demande si Emmanuel Macron n’a pas mesuré les conséquences de « sa décision de reconnaître la marocanité du Sahara occidental ». L’historien précise n’avoir jamais été consulté sur la politique étrangère, mais estime que cette décision a durci les relations entre les deux pays.

« Peut-être qu’il y a effectivement une sous-estimation de ce que peut représenter un principe politique », répond-il, en évoquant le droit des peuples à l’autodétermination. Ce principe est, selon lui, constitutif de l’identité politique algérienne et du nationalisme algérien. L’Algérie l’a toujours défendu de manière constante, sur la question palestinienne comme sur celle du Sahara occidental.

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Classe politique et extrême droite : les freins à la réconciliation selon Stora

Interrogé sur l’existence d’un « État profond » qui freinerait la réconciliation, l’historien évoque plutôt une tendance ancienne de la classe politique française. Selon lui, une partie de la droite comme de la gauche refuse de regarder en face le passé colonial. Il cite aussi une extrême droite qui ne cesse de monter en puissance depuis vingt ans.

Benjamin Stora appelle à une véritable bataille culturelle pour faire reconnaître l’importance de l’histoire coloniale. « Ce n’est pas une histoire secondaire, c’est une histoire centrale de la constitution de l’identité française », insiste-t-il. Ce refus, selon lui, empêche de considérer l’Algérie comme un partenaire ordinaire.

Loi algérienne criminalisant la colonisation : « tout à fait normal » selon Stora

L’historien juge « tout à fait normal » qu’un État souverain écrive lui-même sa propre histoire, sans demander l’autorisation de l’ancienne puissance dominante. Il rappelle que la colonisation a entraîné une dépossession foncière, mais aussi identitaire, accompagnée de massacres. Notre article sur la loi criminalisant la colonisation française détaille ce texte.

Il établit un parallèle avec la loi française de 2005, qui évoquait le « rôle positif » de la présence française outre-mer, avant l’abrogation de cette disposition en 2006. « Personne n’a été consulté », souligne-t-il, avant d’ajouter qu’on ne peut pas reprocher à l’Algérie un geste qui lui appartient. Il ne s’oppose donc pas à cette initiative.

Pour lui, cette reconnaissance doit toutefois s’accompagner d’initiatives concrètes : restitutions, réparations, excuses et travaux pédagogiques. Il cite les recherches récentes sur la guerre des grottes et l’usage d’armes chimiques, ainsi que le nettoyage des sites d’essais nucléaires. Toutes ces questions figuraient déjà, rappelle-t-il, dans son rapport.

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Excuses de la France : « un geste ou un discours ne suffira pas »

Benjamin Stora ne s’oppose pas à des excuses de la France, mais il doute qu’elles suffisent. Il prend l’exemple du Japon, qui a présenté des excuses à la Chine tout en construisant un musée à la gloire de ses criminels de guerre. « La question mémorielle, c’est un combat politique sur la durée », résume-t-il.

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L’historien rappelle que des gestes ont déjà été accomplis, comme le discours de François Hollande à l’Assemblée nationale algérienne ou celui de l’ambassadeur de France à Sétif en 2005. Selon lui, ces initiatives n’ont fait qu’ouvrir un processus qu’il faut poursuivre. Il plaide pour des moyens financiers, des bourses d’études et la formation de chercheurs capables d’exploiter les archives.

Le Pen, Zemmour : Benjamin Stora répond à l’extrême droite

Interrogé sur une éventuelle victoire de Marine Le Pen, l’historien estime que le nom de Le Pen pèse déjà sur le plan symbolique. Ce nom évoque selon lui, pour les Algériens, « quelque chose de tout à fait cruel et regrettable qui est la torture ». Il considère toutefois que Jean-Marie Le Pen, décédé en janvier 2025, « n’a été qu’un exécutant » dans cette histoire, même s’il « a effectivement torturé ».

« Il ne faut pas oublier qui décidait », insiste l’historien, en rappelant que le gouvernement socialiste était au pouvoir en 1957, avec François Mitterrand comme garde des Sceaux. Pour l’avenir, il appelle à juger un éventuel gouvernement d’extrême droite sur ses actes. La grande question, selon lui, sera de savoir s’il laisse les chercheurs travailler en toute indépendance.

Benjamin Stora répond aussi à Éric Zemmour, qui le présente comme un « historien du FLN ». Il revendique son travail sur le nationalisme algérien depuis les années 1970, mais rappelle avoir aussi écrit sur de Gaulle, Mitterrand ou les juifs d’Algérie. « Je n’ai jamais rencontré Éric Zemmour dans un centre d’archives », lance-t-il, en lui déniant tout titre d’historien.

Benjamin Stora et la nationalité algérienne : « Si on me la donne, pourquoi pas ? »

Interrogé sur une éventuelle demande de nationalité algérienne, l’historien répond que la nationalité « ne se demande pas ». Il l’accepterait toutefois si elle lui était accordée. L’essentiel, pour lui, est de pouvoir se recueillir sur la tombe de ses parents à Constantine lors de ses visites.

Il confie aussi travailler sur la biographie de ses ancêtres, originaires de la région de Khenchela. Pour conclure, il estime que la France et l’Algérie sont « condamnées à s’entendre », par l’histoire mais aussi par la géographie. Selon lui, l’Algérie restera un partenaire incontournable, quels que soient les gouvernements.

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