Bengrina : « le dérapage du Maroc est une déclaration de guerre »

Le chef du mouvement El Binaa, Abdelkader Bengrina, s’est exprimé ce samedi 17 juillet 2021, sur les agissements du Maroc,

Dans un communiqué rendu public, Bengrina a confirmé que les déclarations dangereuses du régime marocain équivalent « à déclarer la guerre à l’Algérie, un pays et un peuple, et nous attendons une position ferme des autorités compétentes » à déclaré le politicien.

Le chef du parti a souligné que « toute tentative misérable de diviser le tissu social, doit être considérée comme une atteinte à la nation, voire une déclaration de guerre à tous les Algériens hommes et femmes confondus ».

Ce dernier a conclu son communiqué en exhortant à une prise de position ferme « Nous appelons toutes les entités politiques et personnalités nationales à affirmer leurs positions clairement, à s’engager aux côtés de l’État algérien et à soutenir les actions civiles, sécuritaires et militaires. Nécessaires à la préservation de la souveraineté et l’unité de la nation ».

Grave dérapage du Maroc

Pour rappel, la représentation diplomatique marocaine à New York, a distribué, récemment, au pays membres du Mouvement des Non-Alignés une note officielle dont laquelle le Maroc soutient publiquement et explicitement un prétendu « droit à l’autodétermination du peuple kabyle ». Dont voici le texte intégral de la déclaration :

« La représentation diplomatique marocaine à New York a fait distribuer à tous les pays membres du Mouvement des Non-Alignés une note officielle dont le contenu consacre formellement l’engagement du Royaume du Maroc dans une campagne hostile à l’Algérie, à travers un soutien public et explicite à un prétendu +droit à l’autodétermination du peuple kabyle+ qui, selon ladite note, subirait +la plus longue occupation étrangère+. Cette double assertion vaut reconnaissance de culpabilité en ce qui concerne le soutien marocain multiforme actuellement accordé à un groupe terroriste connu, comme cela a été le cas du soutien aux groupes terroristes qui ont ensanglanté l’Algérie durant la décennie noire.

Quelques heures après, et dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a condamné l’acte, et a accusé le Maroc d’irresponsabilité et manipulation, et de soutien au groupe terroriste.

Le MAE, a écrit dans son communiqué, » La représentation diplomatique marocaine à New York a fait distribuer à tous les pays membres du Mouvement des Non-Alignés une note officielle dont le contenu consacre formellement l’engagement du Royaume du Maroc dans une campagne hostile à l’Algérie ».

Le communiqué poursuit : « Cette communication constitue un aveu de culpabilité concernant le soutien marocain multiforme actuellement apporté à un groupe terroriste connu, comme ce fut le cas avec le soutien aux groupes terroristes qui ont causé l’effusion de sang des Algériens au cours de la « décennie noire ».