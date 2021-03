Bendouda veut “relancer le tourisme religieux” en Algérie

Pendant sa visite qui l’a mené à la wilaya de Tlemcen, la ministre de la Culture et des arts, Malika Bendouda, a affirmé que son département compte relancer le tourisme religieux en Algérie.

La ministre de la Culture et des arts, Malika Bendouda, a déclaré, depuis la wilaya de Tlemcen, ou elle se trouve en visite de travail, que son ministère a entamé des procédures sérieuses afin de “renforcer et de relancer le tourisme religieux en Algérie”. Cette décision, selon la ministre de la Culture, rentre dans le cadre de la stratégie d’une économie culturelle adoptée par son département.

Plusieurs lieux de culte visité par la ministre

Malika Bendouda, durant cette visite qui l’a mené vers la wilaya de Tlemcen, a eu l’occasion d’inspecter plusieurs “édifices et infrastructures qui représentent la culture Algérienne dans toute sa diversité”. La ministre a notamment visité plusieurs lieux de culte rénovés au niveau de la wilaya de Tlemcen. La ministre a été accompagnée par le wali de la wilaya.

La ministre a notamment inspecté le Musée Public des antiquités et des arts islamiques, elle a ordonné l’accélération des procédures de rénovation tout en respectant les critères internationaux et le style architectural de l’édifice.

La ministre a également effectué une autre visite à la mosquée de Sidi Belhacen et au musée public de l’art et de l’histoire de Tlemcen, ainsi qu’à d’autres lieux hautement symboliques. Elle a aussi rencontré plusieurs personnalités religieuses de la région, auxquels elle a témoigné des efforts de l’état afin de préserver l’héritage et l’identité islamique de l’Algérie.

La ministre de la Culture a enfin donné plusieurs instructions qui visent à régler les problèmes des artistes et des employés du secteur au niveau local, et à mettre plus de transparence dans la gestion. La ministre a également ordonné d’inclure les associations locales dans le dynamique culturelle et artistique.