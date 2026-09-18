Collections familiales de tenues traditionnelles algériennes : le ministère renforce leur protection

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a présidé une réunion consacrée à la protection des collections privées de vêtements traditionnels algériens conservées par les familles. Une démarche qui vise à mieux identifier, documenter et préserver ce patrimoine considéré comme une composante de la mémoire collective et de l’identité culturelle nationale.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a présidé hier une réunion consacrée à l’élaboration de mécanismes destinés à protéger les collections privées de tenues algériennes conservées par les familles.

Selon un communiqué du ministère, ces collections constituent une partie importante du patrimoine culturel national. Elles renferment en effet des témoignages matériels sur la diversité des vêtements traditionnels algériens et sur les particularités propres aux différentes régions du pays.

Au fil des générations, de nombreuses familles ont conservé des pièces vestimentaires qui témoignent des traditions, des pratiques et des savoir-faire liés à leur région d’origine. Ces éléments peuvent ainsi contribuer à une meilleure connaissance de la diversité du patrimoine vestimentaire algérien.

Face au risque de disparition ou de dégradation de certaines de ces pièces, la rencontre a notamment porté sur les moyens permettant d’assurer leur préservation et de mieux les intégrer dans les efforts nationaux de sauvegarde du patrimoine culturel.

Tenues traditionnelles algériennes : une campagne de sensibilisation auprès des familles

Au cours de cette réunion, Malika Bendouda a insisté sur l’importance de lancer une campagne de sensibilisation consacrée à la valeur historique, culturelle et artistique de ces collections.

Cette initiative doit permettre de faire connaître l’importance des pièces conservées dans les foyers et de renforcer la prise de conscience autour de la nécessité de les protéger. Le ministère souhaite également associer différents acteurs à cette démarche afin de favoriser une mobilisation plus large autour de la sauvegarde de ce patrimoine.

La ministre a, dans ce cadre, appelé à renforcer le travail de proximité et les actions de terrain menées par les institutions et organismes chargés du patrimoine culturel immatériel. Cette démarche doit notamment passer par une implication accrue des associations et des acteurs de la société civile.

Le contact direct avec les familles détentrices de ces collections occupe également une place importante dans cette approche. Il doit permettre aux institutions concernées de mieux connaître les richesses conservées au sein des familles et de recueillir des informations sur ce patrimoine vivant.

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Recenser et documenter les collections privées

La ministre a également souligné la nécessité de renforcer la coordination entre les différentes institutions et structures spécialisées dans le patrimoine. L’objectif consiste notamment à recenser et documenter les collections privées présentant une valeur patrimoniale.

Pour cela, les orientations présentées lors de la réunion prévoient la mise en place de registres et de bases de données de référence. Ces outils devront intégrer une documentation photographique ainsi que des informations précises sur les différentes pièces, leurs caractéristiques, leurs sources et leurs régions d’origine.

Un tel travail doit permettre de constituer une base documentaire utile à la recherche, à l’étude et à la valorisation du patrimoine vestimentaire algérien. Il doit également contribuer à limiter les risques de disparition ou de perte de ces éléments conservés dans les collections familiales.

À travers cette démarche, les autorités culturelles entendent ainsi mieux identifier les différentes composantes de ce patrimoine et renforcer les mécanismes permettant de les préserver sur le long terme.

En clôture de la réunion, Malika Bendouda a rappelé que la préservation des collections privées de tenues algériennes constitue une responsabilité collective. Elle nécessite la mobilisation des institutions concernées, des associations, de la société civile et des familles qui détiennent ces pièces.

La protection de ces collections s’inscrit ainsi dans les efforts nationaux visant à préserver le patrimoine culturel algérien, en considérant les vêtements traditionnels comme des éléments de l’identité culturelle nationale et de la mémoire collective.