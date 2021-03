Bendouda: le Raï “patrimoine Algérien authentique” bientôt à l’Unesco

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a indiqué de Tlemcen, dans le cadre de sa visite qui l’avait mené hier à cette wilaya, que le dossier d’inscription du Raï au patrimoine mondial de l’Unesco sera relancé vers la fin de ce mois mars.

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a indiqué hier à la presse, au Centre des études andalouses de la wilaya de Tlemcen, que Raï “est un patrimoine algérien authentique, très ancien et a une longue histoire”. La ministre de la culture a également précisé que son département “œuvre à l’inscription de cet art au patrimoine mondial de l’Unesco”.

Des rencontres avec des piliers de la chanson Rai

Pendant sa visite à la wilaya de Tlemcen, La ministre de la Culture et des arts, Malika Bendouda, a pu rencontrer des piliers de la chanson Raï et Bedoui, à l’instar du trompettiste Messaoud Bellemou et du chanteur Boutaiba Saidi, ainsi que du Cheikh Al Naam.

Suite à ces rencontres, la ministre a déclaré que “la diversification des modalités de présentation de ce dossier (celui du Rai NDLR) se fait en recourant à ses gens et ses illustres figures, en vue de le relancer au niveau de l’Unesco”. C’est également dans ce sillage que la ministre a confié que le dossier de l’inscription du Rai au patrimoine mondial de l’Unesco sera relancé vers la fin de ce mois de Mars.

“Un Forum économique et culturel dédié à la relance de l’investissement culturel“ est également préparé par le département de la ministre de la Culture, a déclaré cette dernière. Ce forum vise, selon elle, à “relancer les salles de cinéma et les transférer au profit des investisseurs privés”.

5 festivals nationaux seront organisés, durant ce mois de ramadan, en attendant la relance des festivals internationaux. Selon la ministre, le festival du Rai sera également organisé, a-t-elle précisé.