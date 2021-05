Bendouda donne des nouvelles sur l’état de santé de Salah Aougrout

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a donné aujourd’hui des nouvelles sur l’état de santé de l’artiste, Salah Aougrout, transféré samedi en France pour des soins.

En effet, en marge d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Boumerdés, la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a rassuré les Algériens sur l’État de Santé du célèbre comédien, Salah Aougrout, affirmant qu’il y a un grand espoir de guérison de l’artiste talentueux Salah Aougrout.

« L’artiste Salah Aougrout reçoit actuellement des soins médicaux dans l’un des plus grands hôpitaux spécialisés de France », a-t-elle déclaré en marge de sa visite à Boumerdès.

Pour rappel, hospitalisé depuis presque une semaine à la clinique « les Glycines » à Alger, l’acteur principal de la série télévisuelle Achour El Acher I et II a été transféré à bord d’un vol spécial vers la France, suite à une instruction du Chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune, ordonnant une prise en charge « totale » de l’artiste.

Le transfert de Salah Agrout suscite des réactions

Bien que la plupart trouvent que le geste du transfert de l’artiste à bord d’un vol spécial pour des soins à l’étranger est bien louable, d’autres estiment que des centaines de milliers de malades traînent leur détresse dans les hôpitaux souvent insalubres et sous-équipés du pays.

Les hautes autorités du pays ont procédé à la fermeture des frontières depuis plus d’une année, et depuis, plusieurs individus ont été empêchés d’accompagner les dépouilles de leurs proches lors de leur rapatriement. Des malades ont été privés d’autorisations de sorties et bon nombre de citoyens ont été bloqués durant plusieurs jours à l’aéroport Charles De Gaulle.

Selon ces internautes en colère, ce traitement de faveur intervient à un moment où des centaines de milliers de citoyens n’arrivent pas à sortir du pays, ni à y rentrer pour cause de fermeture des frontières. Une fermeture qui ne semble pas concerner tout le monde

D’autre part, Dr Mazit Amine, un médecin radiologue qui exerce en France, et qui fait partie « des médecins Algériens qui ont été forcés à l’exil » comme ce médecin l’a affirmé dans une vidéo qu’il a publié hier sur son compte Facebook.

Le Dr Mazit n’a pas manqué de rappeler le règne du président déchu Abdelaziz Bouteflika, qui a, d’après ce médecin, « passé 20 ans au pouvoir sans qu’il puisse se construire un hôpital pour se soigner ». Le médecin a également indiqué que des millions d’euros, payés par les impôts des prolétaires, ont été dilapidés pour soigner Bouteflika sans donner le moindre résultat.

Le médecin ne s’arrête pas là, il affirme que depuis cette époque « on n’a pas appris la leçon et on n’a pas construit un seul hôpital ou les Algériens puissent se soigner décemment, pendant ce temps, les responsables et les ministres sautent d’un hôpital européen à un autre, alors que le simple citoyen Algérien est livré à la triste fatalité dans les hôpitaux Algériens ».