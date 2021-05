Bendouda donne des nouvelles sur l’état de santé de Farida Saboundji

La ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda, a donné, ce vendredi 28 mai 2021, des nouvelles concernant l’état de santé de l’actrice algérienne Farida Saboundji.

En effet, la ministre de la Culture et des arts, Malika Bendouda, a publié sur sa page Facebook un message destinés à l’actrice et a rassuré l’opinion publique sur les développements de la santé de l’artiste apprécié de tous.

La ministre de la Culture a déclaré dans cette publication avoir « reçu avec énormément de joie la nouvelle que l’état de Farida Saboundji a été stabilisée. Actuellement, notre grand artiste suit des cours de rééducation dans une ambiance conviviale. »

Malika Bendouda a ajouté qu’elle a « chargé l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins de suivre son état de santé et celui de tous les artistes malades. » Elle a également invité les artistes algériens souffrants à se rendre au niveau du ministère : « Je les invite une fois de plus à se prendre contact avec la branche l’Office responsable et avec là direction de la culture et des arts dans toutes les wilayas, afin que leur dossier de santé soit pris en charge par le ministère. »

La ministre a également félicité l’acteur Salah Aougrout sur sa page Facebook suite à la réussite de son opération chirurgicale, et a loué sa patience lors de sa première opération à la tête et « espère qu’il terminera le reste du traitement et qu’il revienne sain et sauf auprès de sa famille, de sa patrie et de ses fans » Elle a également formulé « vœux de rétablissement à tous les citoyens et artistes algériens confrontés à des problèmes de santé. »