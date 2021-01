Bendouda annonce une bonne nouvelle aux artistes

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a annoncé, ce dimanche 10 janvier, une bonne nouvelle pour les artistes algériens.

Selon un communiqué du ministère de la Culture, Malika Bendouda a donné une instruction pour la réouverture des théâtres, des maisons de la culture et des espaces relevant des établissements culturels.

Fermés depuis plus de 10 mois en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), des théâtres et les maisons de la culture seront rouverts au public, notamment aux artistes.

La décision tant attendue par les artistes a été prise suite « à la réunion tenue récemment entre Bendouda et les cadres du ministère et en réponse au besoin incessant exprimé par les intellectuels et artistes en vue de redynamiser les activités culturelles et artistiques », lit-on dans le communiqué.

Vers la programmation de plusieurs rendez-vous culturels

Le ministère a précisé que « plusieurs manifestations, activités et rendez-vous culturels sont programmés au niveau des espaces culturels, à travers la mise en place d’un protocole sanitaire pour la protection des spectateurs et acteurs du secteur de la culture ».

Pour rappel, le département de Bendouda avait annulé, le 11 mars dernier, toutes les activités et manifestations culturelles dans l’ensemble de ses structures à travers le territoire national.