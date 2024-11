Benchikha reprend les paroles de Guerouabi pour répondre à ses détracteurs

L’entraineur Abdelhak Benchikha continue à essuyer les critiques de la part des supporters de la JS Kabylie. L’ancien sélectionneur national a choisi une façon controverse pour répondre aux détracteurs, en reprenant des paroles d’une chanson du grand chanteur algérien, le regretté El-Hachemi Guerouabi.

La nouvelle direction de la JS Kabylie a opté pour Abdelhak Benchikha pour entrainer l’équipe à partir de l’entame de la saison en cours. Mais celui qui a mené l’USMA à s’offrir deux titres africains et Simba SC à décrocher la Coupe de la Tanzanie les deux dernières saisons est en train de réaliser des résultats mitigés avec la formation kabyle.

Le coach continue à essuyer les critiques de la part des supporters, notamment après avoir laissé filer deux précieux points hier face à l’USMA, en concédant le nul. Pour répondre aux détracteurs, il a choisi une façon controverse, en reprenant les paroles d’une chanson du grand chanteur algérien du « Chaâbi », le regretté El-Hachemi Guerouabi, comme on peut l’entendre dans la vidéo ci-dessous.

« Je vous jure que j’accepte toutes les critiques objectives et dans le cadre sportif. Je ne me suis jamais pris pour un maitre car je continue à m’apprendre. Mais je n’accepte jamais qu’on me minimise », dira-t-il lors de la conférence de presse d’après-match.

Selon Benchikha, Akhrib « doit remercier Dieu »

Lors de la conférence de presse d’après-match, Abdelhak Benchikha a été interrogé pour quelles raisons il a tardé pour incorporer Lahlou Akhrib lors du match face à l’USMA. Le coach n’a pas été tendre envers le jeune talentueux attaquant, en faisant une autre réponse controverse.

« Une concurrence rude existe dans son poste, en présence de Redjem, Lahmeri ou encore Boualia. Il doit remercier Dieu d’avoir la chance de jouer à son jeune âge », a-t-il déclaré.

« On a trouvé la bonne formule en défense, maintenant, on doit trouver des solutions en attaque. Je vois avoir une équipe solide défensivement et efficace en attaque pour qu’elle soit bien équilibrée », a-t-il ajouté.