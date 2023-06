Benchikha répond sur un éventuel retour en sélection nationale

Après avoir fait ses preuves en Tunisie et au Maroc, l’entraineur Abdelhak Benchikha a réalisé un excellent parcours avec l’USMA. Interrogé sur un éventuel retour en sélection nationale, le technicien algérien ferme définitivement cette porte.

Nommé nouvel entraineur au début de l’année en cours, Abdelhak Benchikha a réussi à se frayer un chemin vers la gloire avec l’USMA. En effet, il a réussi à mener son équipe à décrocher la Coupe de Confédération CAF, pour la première fois de l’histoire du club de Soustara.

Compétent, rigoureux et expérimenté, Benchikha (59 ans) a réussi à faire de l’USMA une équipe forte sur le niveau continentale. Après avoir éliminé des prétendants sérieux pour le titre, comme l’AS FAR et l’ASEC Mimosas, le coach a trouvé la bonne formule pour que son équipe triomphe aux dépens du représentant tanzanien Young Africans en finale.

Maintenant qu’il a réussi à mener l’USMA vers le titre africain, Abdelhak Benchikha s’est vu sa côte augmentée. Bien qu’il soit toujours sous contrat avec le club Algérois, il attise d’ores et déjà les convoitises. Certains le voient même le digne successeur à Djamel Belmadi dans le cas où ce dernier parte avant la fin de son contrat.

Benchikha ferme la porte à un retour à l’EN

Invité sur un plateau d’une émission sportive d’une chaine de télévision privée, Abdelhak Benchikha a été interrogé s’il est intéressé d’entrainer la sélection nationale. Il ferme définitivement la porte pour un retour chez les Verts.

« Non, je ne reviendrai pas en sélection. J’aime mon pays, mais même si on me donne tous l’argent de la vie, je ne reviendrai pas ». A-t-il répondu.

A noter qu’Abdelhak Benchikha était déjà sélectionneur des Fennecs entre 2010 et 2011, où il avait succéder à Rabah Saâdane. Il avait quitté son poste après la lourde défaite concédée face au Maroc sur le score de quatre buts à zéro.