Benchikh s’indigne de la non convocation de Belaili et s’en prend à Mandi

Logiquement écarté de la liste de la sélection algérienne pour le rassemblement du mois de juin, l’absence de Youcef Belaïli de l’effectif des Verts est la conséquence naturelle de son manque de compétition.

Disparu des radars depuis le 23 avril dernier, Belaïli est actuellement sans club suite à sa mésaventure avec le club de l’AC Ajaccio. Pourtant, la non-convocation de Youcef Belaïli fait débat sur les plateaux télévisés algériens.

En effet, dans un récent numéro du plateau de la chaîne « El Heddaf » l’ancien international algérien, Ali Benchikh, s’est indigné de l’absence de l’ancien l’ailier brestois.

Ainsi, le consultant Benchikh a dit, « J’aimerais savoir pourquoi Belaïli n’a pas été convoqué en équipe d’Algérie. » a-t-il déclaré avant d’ajouter, « Ne me dites pas que Belaïli ne s’entraîne pas. On ne partage pas son toit pour savoir s’il s’entraîne au quotidien ou pas. » dit-il au journaliste, Redouane Bouhnika.

Le temps de jeu de Mandi est inférieur à celui de Belaïli selon Benchikh, le vrai du faux

Se montrant mécontent et déçu de la non-convocation de Youcef Belaïli, le consultant Ali Benchikh a essayé de comparer le temps de jeu de l’un des joueurs convoqués par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, au temps de jeu de Belaïli cette saison. Une comparaison qui se révèle fausse et dénudée de vérité.

Ainsi, Benchikh a dit, « Dites-moi si Aissa Mandi joue beaucoup de matchs cette saison ? Je ne le pense pas. Belaïli a joué plus de matchs que Mandi cette saison et pourtant Belaïli n’est pas convoqué et Mandi, il est présent dans la liste de Belmadi. » explique-t-il.

Un alibi complètement erroné puisque Mandi compte, à juste titre, 12 titularisations et une entrée en jeu sur les 15 dernières rencontres de son club, Villarreal. Malheureusement pour l’argumentation d’Ali Benchikh, le défenseur international algérien, Aissa Mandi, compte, en outre, 28 titularisations sur les 34 matchs que son équipe a disputés cette saison.

Un temps de jeu nettement supérieur à celui de Belaïli qui compte 19 titularisations en 23 matchs avec le Stade Brestois et l’AC Ajaccio cette saison.