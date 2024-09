Benchikh critique sévèrement Mahrez à cause de son poids

Riyad Mahrez est sous le feu des critiques en raison de sa mauvaise condition physique. Ali Benchikh, quant à lui, n’a pas été tendre envers le joueur, en le critiquant à son tour.

Riyad Mahrez est en difficulté avec Al-Ahli Saudi. En surpoids, il enchaine les mauvaises performances. De quoi susciter les critiques des consultants et des médias saoudiens.

Ali Benchikh prend la parole. En effet, il critique à son tour le capitaine des Verts. « À ce rythme-là, aucun club européen de haut niveau ne va l’engager. Mahrez doit faire en sorte de retrouver son meilleur niveau. Cela passe évidemment par une bonne hygiène de vie. Il doit prendre l’exemple de Cristiano Ronaldo et N’Golo Kanté. Ce dernier, est toujours en équipe de France, bien qu’il évolue en championnat saoudien », dira-t-il d’emblée.

Le consultant d’El-Heddaf TV appelle le joueur à redoubler d’effort et surtout baisser son poids afin de retrouver vite son meilleur niveau. « Al-Ahli veut voir Mahrez de Manchester City. Un attaquant qui marque et délivre les passes décisives. J’avoue qu’il a perdu sa vivacité. On ne voit plus le joueur qui fait des crochets et pénètre dans la surface de réparation, comme il faisait lorsqu’il était au sommet de son talent. Maintenant, il doit perdre du poids et avec le sérieux et le travail, il est capable de revenir à son meilleur niveau », a-t-il ajouté.

Mahrez engage un préparateur physique

Riyad Mahrez sait très bien qu’il n’est pas au top de sa condition physique. Du coup, il a pris une importante décision.

En effet, et selon « Onze Mondial », l’attaquant international a engagé un préparateur physique. Ainsi, il semble déterminé à améliorer sa condition physique. Ce n’est pas tout puisqu’il devra aussi respecter son régime alimentaire pour baisser son poids.

De retour en sélection à l’occasion du dernier stage, Mahrez est bien parti pour être reconduit à l’occasion du prochain rassemblement du mois d’octobre. En dépit de ses mauvaises performances, il jouit de la confiance de Vladimir Petkovic. C’est la raison pour laquelle il tâchera à retrouver vite son meilleur niveau en prévision de la double confrontation face au Togo.