Bencheikh suggère à Petkovic de repositionner Mahrez à ce poste

Anis Hadj-Moussa est en train de franchir un cap décisif dans sa jeune carrière. Auteur de prestations très convaincantes lors de ses dernières apparitions avec l’équipe nationale algérienne, notamment à l’occasion de la CAN-2025, l’ailier de 24 ans confirme aujourd’hui toute l’étendue de son potentiel sous les couleurs de Feyenoord Rotterdam. Une montée en puissance qui ne laisse personne indifférent et qui relance le débat sur son statut chez les Verts.

De retour aux Pays-Bas après la compétition continentale, Hadj-Moussa enchaîne les bonnes performances avec une régularité impressionnante. Tranchant, inspiré et décisif, il s’impose progressivement comme l’un des hommes forts de l’attaque de Feyenoord. Une dynamique qui a poussé le consultant Ali Bencheikh à plaider ouvertement pour une titularisation durable du joueur en sélection nationale. « On ne peut pas jouer une Coupe du monde avec Hadj-Moussa en étant remplaçant », a-t-il affirmé sur le plateau d’une émission sportive diffusée sur El-Heddaf TV.

🟢 À LIRE AUSSI : CAN 2025 : la Fédération sénégalaise formule des graves accusations contre le Maroc

Il est vrai que le natif de Lille possède toutes les qualités pour devenir un élément incontournable du onze algérien : vitesse, percussion, qualité de frappe et intelligence de jeu. Toutefois, un dilemme se pose naturellement, puisqu’il évolue au même poste que le capitaine emblématique Riyad Mahrez. Un obstacle que Bencheikh juge loin d’être insurmontable. Selon lui, les deux joueurs peuvent parfaitement cohabiter sur le terrain. « Hadj-Moussa peut être associé à Mahrez. Ce dernier peut évoluer comme milieu offensif, tout en laissant Hadj-Moussa libre sur l’aile droite », a-t-il expliqué, ouvrant ainsi des perspectives tactiques intéressantes pour l’avenir des Verts.

🟢 À LIRE AUSSI : Pas de Coupe du monde pour Youcef Atal ?

Hadj Moussa brille en Eredivisie

Par ailleurs, Anis Hadj-Moussa a livré une nouvelle prestation de très haut niveau hier, lors de la victoire spectaculaire de Feyenoord face à Heracles Almelo (4-2). Décisif dans les moments clés de la rencontre, l’ailier algérien a été l’un des grands artisans de ce succès, permettant à son équipe de reprendre la deuxième place du classement, seulement 24 heures après l’avoir cédée à l’Ajax.

Le moment fort de la soirée restera sans doute cette frappe magistrale depuis l’aile droite. Après un contrôle orienté parfait, Hadj-Moussa a décoché un tir puissant et précis, logé dans la lucarne opposée, ne laissant aucune chance au gardien adverse. Un but somptueux, symbole de sa confiance actuelle et de sa progression fulgurante.

Logiquement ovationné par le public de De Kuip, Anis Hadj-Moussa a été désigné homme du match. Une récompense méritée pour une performance complète, faite de justesse, d’intensité et de lucidité dans le dernier geste. À ce rythme, le jeune ailier semble bien décidé à s’imposer, aussi bien en club qu’en sélection.

🟢 À LIRE AUSSI : Elyaz Zidane et Ethan Mbappé vont rejoindre l’équipe d’Algérie