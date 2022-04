Bencheikh s’indigne et prend la défense de Riyad Mahrez

Le match de l’équipe d’Algérie face au Cameroun suscite encore les réactions des consultants algériens. Ali Bencheikh tire la sonnette d’alarme et signale un problème technique dans le schéma de l’équipe d’Algérie. Le consultant algérien a refusé de limiter l’horizon des critiques en accusant exclusivement l’arbitre de la rencontre, Bakary Gassama.

À contre-courant, Bencheikh a défendu farouchement le capitaine des verts, Riyad Mahrez, et s’est questionné sur l’animation offensive que les hommes de Belmadi ont pu fournir face aux Lions Indomptables et qui n’a pas mis l’ailier de Manchester City dans les meilleures conditions : « avant de comparer les prestations de Mahrez avec l’équipe d’Algérie et avec City, il faut se poser la bonne question : pourquoi on ne voit pas le même joueur ici et à Manchester ? » dit-il en premier avant d’ajouter « Mahrez n’a pas les bons éléments qui puissent lui fournir les bons ballons pour pouvoir porter l’équipe. » explique l’ancien joueur du MCA.

Un contre-pied inattendu de la part de l’analyste algérien qui reste convaincu que des détails au-delà des erreurs de l’arbitre ont contribué grandement à l’élimination des verts de la course à la coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar, au mois de décembre prochain.

Qui doit porter qui ?

Il est le joueur que tout le public attend lors des célébrations, l’homme dont le mérite est attribué lors des sacres. Mais aussi, la première cible des critiques lors des mésaventures. Le capitaine de l’équipe d’Algérie endosse les conséquences de son ornement. L’époque où le public algérien n’avait de passion que pour Riyad Mahrez semble très lointaine.

Méconnaissable avec l’équipe d’Algérie, le niveau de l’ailier mancunien est jugé insuffisant pour un joueur de son talent. Cette problématique est souvent abordée quand la performance du joueur avec son club diffère de celle livrée avec sa sélection. La comparaison s’impose forcément pour le public qui compare outrageusement les performances des stars du ballon rond avec leurs sélections.

Mané, Salah et autres, la question du leadership du joueur phare se pose à chaque fois que l’heure de la trêve internationale sonne.

Dans son dernier message après l’élimination de l’équipe nationale face au Cameroun, le champion d’Afrique 2019 s’est dit déçu des reproches qui l’accusent de ne pas s’être investi complètement dans les affaires de la sélection. Mahrez a rappelé qu’il n’hésitera pas à tout donner pour l’Algérie et pour ses coéquipiers, car c’est ce qu’il a toujours fait durant tout son passage international.