Bencheikh dézingue Maza : « Il se croit au-dessus de tout le monde »

La victoire arrachée face au Togo samedi n’a trompé personne. Un but d’écart, un contenu pauvre, et un milieu de terrain incapable de donner du rythme au jeu : la prestation des Verts a relancé les critiques. Sur le plateau d’El-Heddaf TV, Ali Bencheikh s’est chargé de mettre les pieds dans le plat, avec Ibrahim Maza comme principale cible.

Titulaire ce soir-là, le meneur de jeu du Bayer Leverkusen n’a pas tenu son rang. Trop de ballons gardés, trop de choix hasardeux, et une tendance assumée à vouloir tout régler seul. De quoi offrir au consultant le terrain idéal pour une sortie sans filtre.

Bencheikh dénonce l’individualisme de Maza

Le constat du consultant tient en une idée : le jeune international veut forcer son destin balle au pied, au détriment du collectif. « J’ai déjà dis que Maza prend le ballon et tente de se projeter vers l’avant, en cherchant à marquer sur un exploit individuel et je préfère ne pas aller loin pour qu’on ne m’accuse pas de jaloux », a-t-il lancé.

L’ancien meneur du Mouloudia est ensuite allé plus loin encore. « Il se croit déjà au dessus de tout le monde, alors qu’il est encore loin du rendement escompté en sélection. Il doit vite se remettre en question car on attend beaucoup de lui », a-t-il asséné. Une mise en garde adressée à un joueur que beaucoup voient comme le futur patron du jeu algérien.

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Le timing de cette charge n’est pas anodin. Touché à la cheville lors de ce match aller, Maza a déclaré forfait pour le déplacement à Lomé aux côtés d’Anis Hadj Moussa. Le joueur quitte donc le rassemblement avec une blessure et une polémique sur le dos.

Bencheikh tire sur Chaïbi et Bentaleb

Farès Chaïbi et Nabil Bentaleb n’ont pas été épargnés non plus. Bencheikh s’interroge ouvertement sur l’écart entre leur statut en club et leur apport chez les Verts. « Je ne sais pas comment ils jouent régulièrement et pourtant ils n’apportent plus rien à la sélection », a-t-il déploré.

Le consultant s’en est aussi pris à un choix tactique devenu récurrent : l’utilisation systématique d’un milieu défensif unique devant la charnière. « Je n’arrive pas aussi à comprendre pourquoi on insiste de jouer avec une sentinelle. Excepté Sergio Busquets, aucun joueur ne peut accomplir ce rôle jusqu’à la fin du monde », a-t-il ironisé.

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Sa conclusion ne laisse aucune place au doute. « Le milieu de terrain de la sélection national n’a pas fonctionné. Avec Chaïbi, Bentaleb et Maza, on n’a vu aucune animation. Le staff technique est appelé à revoir sa copie », a-t-il martelé à l’antenne.