Bencheikh a recommandé au Mouloudia de faire signer un joueur pour 450 000 euros

Le MC Alger s’est offert la pépite guinéenne Mohamed Saliou Bangoura lors du mercato hivernal. Un joueur recommandé par Ali Bencheikh et qui a couté les yeux de la tête au Doyen, qui a dû faire une offre intéressante pour faire face à la rude concurrence.

Le MC Alger a sauvé son mercato hivernal par le recrutement de Mohamed Saliou Bangoura. Un international guinéen de 20 ans qui montait en puissance avec son ex-équipe, Hafia Conakry, et que les observateurs prédisent un avenir prometteur vu l’énorme potentiel dont il jouit.

Après avoir officialisé sa venue dans les derniers instants du mercato hivernal, ce n’est que jeudi passé que l’attaquant guinéen a débarqué à Alger. Une venue qui s’est retardée pour des raisons purement administratives. Le lendemain, soit vendredi dernier, il était au rendez-vous d’intégrer le groupe mouloudéen, en effectuant à l’occasion son premier entrainement avec sa nouvelle équipe.

Quels sont les détails du transfert de Bangoura au Mouloudia ?

Selon nos confrères d’El-Khabar, la direction du MCA a recruté Mohamed Saliou Bangoura sur recommandation de la légende du club Ali Bencheikh.

La direction du club algérois a conclu un contrat de trois ans avec le jeune attaquant de 20 ans (né en juin 2004) pour un montant de 450 000 euros qui reviendra au club Hafia Conakry. L’accord comprend également la prise en charge par la direction du président Mohamed Hakim Hadj Redjem de deux stages de préparation complets pour l’équipe guinéenne en Algérie, dont le premier aura lieu l’été prochain, ajoute la même source.

De plus, le Horoya Conakry, entraîné par l’Algérien Lakhdar Adjali, bénéficiera de 35% sur toute future revente de Bangoura par le MC Alger. En contrepartie, l’international guinéen percevra un salaire mensuel brut de 30 millions de centimes, assorti de plusieurs bonus liés à ses performances futures.

Si le Doyen a accordé de tels privilèges financiers à Hafia Conakry, c’est tout simplement pour faire face à la rude concurrence. En effet, il fallait faire une telle offre pour barrer la route aux autres courtisans, entre autres l’USM Alger.

Par ailleurs, l’attaquant du MC Alger actuellement prêté à Montpellier, Andy Delort, reste le joueur le plus onéreux du championnat cette saison et dans l’histoire du championnat algérien. Son transfert depuis Umm Salal (Qatar) s’élève à 1,2 million de dollars, payables en trois tranches ; La première après le transfert, la deuxième à la fin de la saison et enfin la troisième au début de la saison prochaine.

Son salaire mensuel atteint 900 millions de centimes. À noter que le MC Alger a prêté Delort gratuitement à Montpellier jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat de 800 000 euros. Cependant, reste à savoir si le club français, qui lutte pour sa survie en Ligue 1, va lever l’option d’achat compte tenu des performances décevantes actuelles du joueur avec son club.