Benbouzid veut transformer Sidi Abdellah en un « grand pôle sanitaire »

La ville de Sidi Abdellah suscite de nouveau l’intérêt de l’exécutif. Après l’ambition d’en faire une « smart city » qui semble toujours à ses balbutiements, voilà qu’aujourd’hui le gouvernement algérien veut faire de cette ville un « pôle sanitaire ».

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a évoqué une nouvelle fois, ce vendredi 14 janvier, le grand projet d’un pôle sanitaire qui sera implanté à Sidi Abdellah conformément à la proposition Président Abdelmadjid Tebboune de le délocaliser vers une ville plus spacieuse.

Vers la construction d’un « grand » pôle sanitaire

Ainsi, la capitale sera dotée prochainement, d’un hôpital universitaire au niveau de la ville de Sidi Abdellah. C’est ce que promet le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, lors de son passage sur El Hayat TV.

« Nous allons procéder à la construction d’un hôpital universitaire qui fera de Sidi Abdellah « une ville sanitaire », a-t-il déclaré. Pour le ministre, ce nouveau « pôle d’excellence va devoir contribuer à la formation des médecins ainsi que la collaboration entre les différents établissements de soins.

En effet, ce projet a pour objectif d’atténuer la pression sur les autres hôpitaux d’Alger déjà en saturation depuis plusieurs années et souffrant également de surcharge et de manque de moyens impactant négativement la qualité des soins et la prise en charge des patients.

Par ailleurs, le premier responsable du secteur sanitaire avait précisé, en mars 2020, que cette structure sanitaire, dont le projet a été présenté devant le conseil des ministres, aura comme capacité pas moins de 700 lits. Un projet qui pourrait faire souffler un vent nouveau dans le système sanitaire algérien qui se situe toujours dans le peloton de queue.