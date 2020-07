Benbouzid laisse exploser sa colère devant les responsables du CHU de Sétif (Vidéo)

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a effectué, ce jeudi, une visite dans la wilaya de Sétif afin de s’enquérir de la situation de son secteur et de la gestion de l’épidémie du coronavirus.

Sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, le ministre a laissé exploser sa colère devant des responsables du CHU Saadna Abdenour de Sétif. « Je ne suis pas rassuré » a-t-il lancé à l’égard des responsables.

On est venus pour vous assister et pour trouver des solutions, et je ne veux pas partir d’ici sans avoir trouvé des solutions » a-t-il ajouté. De surcroit, Benbouzid a insisté pour que ça soit des solutions sur le terrain.

Rédaction d’Algerie360