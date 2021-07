Benbouzid : « la vaccination permettra d’éviter le reconfinement »

Le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid a confirmé que le processus de vaccination lancé depuis quelques mois vise à éviter de revenir aux procédures de confinement.

Lors de sa supervision du lancement du processus de vaccination à la mosquée Abu Dhar Al Ghaffari à Ain Benian, Benbouzid a indiqué que le retour au confinement n’aura lieu que si nécessaire, ce qui a poussé les autorités – dit le ministre – à lancer un vaste processus de vaccination.

Concernant le retour aux procédures de quarantaine, le ministre a indiqué que la décision finale revient au Président de la République. Benbouzid a expliqué que la situation en Algérie fait de la vaccination “la solution et non un substitut”.

Une situation épidémiologique critique

Pour rappel, La situation épidémiologique en Algérie devient de plus en plus préoccupante et dangereuse, selon l’ensemble des spécialistes et responsables du secteur sanitaire. Le bilan publié, aujourd’hui par le ministère de la Santé fait état d’une hausse considérable des contaminations.

En effet, les contaminations au coronavirus ont dépassé ce vendredi le cap des 800 cas, avec une hausse par rapport au bilan d’hier, selon le bilan présenté par le Comité scientifique relevant du ministère de la Santé.

Par ailleurs, le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid a appelé, jeudi, l’ensemble des directeurs locaux de la santé à augmenter la cadence de vaccination des citoyens en vue d’atteindre l’immunité collective, à savoir un taux de 70%.