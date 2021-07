Benbouzid : « Il n’y aura pas de retour au confinement « 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid a affirmé aujourd’hui, dimanche, que la mesure du confinement à domicile ne sera plus appliquée, soulignant la nécessité de recevoir un vaccin anti-covid-19 pour réduire la propagation de la pandémie et la recrudescence des infections.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid a attribué la raison du nombre élevé contaminations causées par le Covid-19 à la propagation du variant Delta en Algérie, dont le porteur peut transmettre l’infection à 8 autres contrairement à la première vague Coronavirus, dont le porteur peut transmettre l’infection à 3 personnes.

Dans ce sillage, le premier responsable du secteur a affirmé que, le variant Delta est en train de supplanter rapidement les autres souches du virus du Covid-19 en Algérie.

La vaccination est la seule solution

Benbouzid a souligné la nécessité d’accélérer la cadence de vaccination, étant le seul moyen pour venir à bout de cette pandémie, tout en veillant à assurer une exploitation optimale du nombre de lits affectés aux patients Covid-19.

D’autre part, Benbouzid a affirmé l’urgence est qu’il faut un retour aux fondamentaux connus et adoptés depuis le début de la pandémie, à savoir le respect des mesures de prévention que sont le port du masque, la distanciation physique et le lavage fréquent des mains.