Benbouzid donne des nouvelles sur l’arrivée du prochain lot de vaccin

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a évoqué aujourd’hui, le 18 février, l’arrivée imminente d’autres lots de vaccins Anti-Covid19 en Algérie.

En effet, est à l’occasion de sa vaccination, au niveau de l’Établissement HospitaliersSpécialisé ( EHS ) El Hadi Flici d’Alger (ex-El Kettar), le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbzoud a fait de nouvelles déclarations concernant l’arrivée des vaccins en Algérie.

Le premier responsable du secteur a déclaré, « Dans très peu de temps, nous aurons une bonne quantité de vaccin de façon à continuer la vaccination. Nous attendons également la réception d’une autre quantité importante de vaccin, pour la fin février ou plus tard le début du mois prochain, cela nous permettra de déployer de manière durable et organisée la vaccination à l’ensemble du pays ».

Dans le même sillage, le ministre a annoncé que, les autorités sanitaires envisagent de vacciner 20 millions de la population, « Nous avons pris toutes les mesures, toutes les garanties ainsi que toutes les démarches pour vacciner plus de 20 millions de la population».

Afin de réussir l’opération, et bien mener la campagne de vaccination dans des meilleurs conditions, et avec des quantités suffisantes, le ministre rassure, » Tous les contrats ont été établis et d’autres sont en cours pour que nous puissions recevoir régulièrement le vaccin-anti-Covid-19, selon le calendrier de la vaccination ».

L’Algérie réceptionnera près d’un million de doses de vaccin fin février 2021

L’Algérie recevra, fin février, 200.000 doses du vaccin chinois en sus de 700.000 à 800.000 doses dans le cadre du groupe COVAX du vaccin contre la Covid-19.

De sa part, la directrice de pharmacie et des équipements médicaux au ministère de la Santé, Wahiba Hadjoudj, a révélé que l’Algérie recevra, fin avril, 9 millions de doses de vaccin dans le cadre de l’Institut africain pour la prévention des épidémies relevant de l’Union africaine (UA).

Il est à noter que, l’Algérie envisage d produire localement le « Sputnik-V » par le biais du Groupe pharmaceutique public Saidal va produire localement le vaccin-anti-Covid-19 russe « Sputnik-V ».