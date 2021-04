Benbouzid : « Des quantités de vaccins attendues dans 48 heures »

Dans les prochaines 48 heures, l’Algérie recevra de nouveaux lots de vaccins contre le virus Covid-19, notamment russe et chinois, après quoi elle reprendra la campagne de vaccination des citoyens dans les hôpitaux et les centres de vaccinations, a révélé ce jeudi le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

En effet, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a fait savoir que l’Algérie recevra une quantité de vaccins dans les prochaines 48 heures et un quota de vaccins russe et chinois au cours du mois de mai.

« Dans un jour ou deux, un certain nombre de vaccins (russes et chinois) seront reçus dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de vaccination pour vacciner les citoyens », a déclaré Benbouzid.

Concernant le retard de la campagne de vaccination, Benbouzid a révélé que le monde entier traverse une phase difficile, soulignant que même les pays qui produisent le vaccin ont une pénurie de substance pour leurs citoyens.

La vaccination seule ne suffit pas

Interrogé sur la recrudescence récente du nombre de personnes infectées et la possibilité d’une « troisième vague » de l’épidémie, le ministre a souligné la nécessité d’adhérer à des mesures préventives, notamment le port de masque et la distanciation physique, car la vaccination, a-t-il dit, « n’est pas la seule solution ».

Dans ce sillage, Benbouzid n’a pas écarté l’avènement d’une troisième vague du coronavirus en Algérie, notamment si l’on prend en considération ce qui se passe actuellement dans plusieurs pays à travers le monde.

Pour rappel, l’État a alloué plus de 12 milliards de Da pour l’acquisition du vaccin anti-Covid-19, selon un récent décret présidentiel publié au Journal officiel.