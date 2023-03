Benaderrahmane reçoit le Haut représentant de l’UE Josep Borrell

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane au Palais du Gouvernement, le Haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, qui effectue une visite en Algérie.

Selon un communiqué rendu public par les services du Premier ministre, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a reçu hier, le dimanche 12 mars 2023 au Palais du Gouvernement, le Haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, qui effectue sa première visite en Algérie.

La rencontre a permis d’évoquer « l’état et les perspectives des relations entre l’Algérie et l’UE, ainsi que les moyens de renforcement de la coopération bilatérale dans différents domaines », précise ce même communiqué.

La rencontre s’est déroulée en présence du Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Amar Belani.

A LIRE AUSSI : Le Haut représentant de l’UE Josep Borrell en visite en Algérie

Il est à noter aussi que Josep Borrell, rencontrera aussi le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, durant sa visite en Algérie.

Poursuivre le dialogue politique entre l’Algérie et l’UE

Le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, effectue à partir de dimanche une visite de deux jours en Algérie, et afin « de poursuivre le dialogue politique entre les deux parties et de faire le bilan de la coopération et les perspectives de son approfondissement, dans le cadre d’une mise en œuvre équilibrée et adaptée de l’Accord d’association Algérie-UE. »

Pour conclure, « Cette halte bilatérale devra, en outre, permettre aux deux partenaires d’examiner les questions régionales et internationales d’intérêt commun, au premier rang desquelles figurent le Sahel, la Libye, le Sahara occidental et la question palestinienne. »