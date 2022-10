Benabderrahmane revient sur le pouvoir d’achat et la spéculation

Le Conseil de la nation a repris aujourd’hui, le samedi 15 octobre, ses travaux en plénière consacrée au débat autour de la Déclaration de politique générale du gouvernement, présentée, mardi dernier, par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.

Le Premier ministre a révélé que le gouvernement travaillait dans un cadre coordonné et organisé pour mettre en œuvre son plan d’action dans des conditions économiques difficiles dont même les plus grands pays du monde n’étaient pas épargnés. En réponse aux interventions et préoccupations des membres du Conseil de la nation concernant la déclaration de politique générale du gouvernement, ce samedi, Benabderrahmane a déclaré que sous les directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ainsi que les efforts concertés de tous les secteurs , il a été possible d’atténuer la crise économique mondiale grâce aux mesures de précaution prises.

Le FMI salue les efforts de l’Algérie

Il est aussi revenu sur l’enveloppe financière allouée pour faire face aux conséquences de la crise de la Covid-19 en déclarant qu’: « Entre 2020 et 2022, l’État a alloué 400 milliards de dinars pour faire face à Corona, et 600 milliards de dinars supplémentaires ont été alloués pour faire face aux conséquences de la crise. ” Le Premier ministre a également indiqué qu’une enveloppe financière de 613 milliards de dinars a été allouée pour soutenir les denrées alimentaires de grande consommation, alors que le nombre de bénéficiaires de l’allégement de l’impôt sur le revenu a atteint plus de 6 millions de personnes.

Benabderrahmane a révélé le Fonds monétaire international (FMI) avait salué ces mesures dans son dernier rapport de juillet dernier. En soulignant que le gouvernement veillera à la mise en œuvre de tous les programmes économiques et sociaux établis, ajoutant qu’il tient et aura à cœur de poursuivre la politique de subvention des denrées alimentaires de grande consommation, afin de préserver le pouvoir d’achat.

Le Premier aborde le sujet de la spéculation illicite

De plus le Premier ministre est revenu sur le dossier de la spéculation illégale qui touche surtout des produits alimentaires de base, en déclarant que malgré les mesures prises par le gouvernement pour assurer leur disponibilité sur le marché, des perturbations ont été enregistrées dans la distribution. Ce qui est principalement dû à la spéculation et à la contrebande par des réseaux organisés. En rappelant aussi que la loi sur la spéculation illégale a également été préparée et est entrée en vigueur au cours des derniers jours. Avec des peines de prison pouvant aller à 30 ans de prison ferme.

Le Premier ministre a également ajouté que le gouvernement a développé des outils pour réguler et approvisionner les marchés. Des mesures pour renforcer la surveillance, réprimer la fraude et renforcer les contrôles aux frontières.

En réponse à une question d’un membre de l’Assemblée nationale sur l’inflation, le Premier ministre a affirmé que les chiffres indiquent que l’économie mondiale est confrontée à de faibles taux de croissance et à une forte inflation. Elle peut durer des années et l’inflation peut continuer en raison du déséquilibre de la politique d’approvisionnement.

En conclusion, Benabderrahmane a ajouté que le secteur agricole est également connu pour la spéculation, et cela est dû à la médiation, donc l’État organisera des points de vente propres à l’État pour lutter contre cette médiation. Il a souligné que c’est « une honte » que le prix de la viande rouge atteigne 2000 dinars algériens. Il a souligné qu’il est temps de reconsidérer l’approche globale, notamment en ce qui concerne la distribution des fourrages aux vrais éleveurs, contrairement à ceux qui portent du bétail sauf pour le nom.