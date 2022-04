Benabderrahmane reçoit la Confédération nationale du patronat algérien

Le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane a reçu, lundi 25 avril, une délégation de la Confédération nationale du patronat algérien CNPA, dans le cadre de la poursuite des consultations qu’il mène avec les acteurs économiques et le patronat.

La délégation était dirigée, selon un communiqué par les intérêts du Premier ministre, président de la Confédération, Said Nait Abdelaziz, et comprenait également les chefs de l’Union nationale des transporteurs, le président de l’Union nationale des investisseurs, propriétaires et exploiteurs de stations-service et de carburant.

Au cours de la rencontre, le Premier ministre a écouté la vision des représentants de cette confédération pour la reprise économique et a discuté des mécanismes efficaces pour atteindre les objectifs énoncés dans le plan d’action du gouvernement.

A cet égard, le premier ministre a réitéré que le gouvernement va de l’avant, conformément aux directives du Président de la République, pour créer tous les facteurs qui conduisent à la construction d’une économie forte et diversifiée, dans laquelle l’institution est le principal moteur de croissance dans le but de créer de la richesse et des emplois, ce qui a des répercussions positives sur le renforcement de la capacité d’achat citoyen. Le communiqué confirme.

Les membres de la CNPA se disent prêts à se tenir aux cotés du gouvernement

De leur côté, les membres de la délégation ont affirmé leur volonté de se porter aux côtés du gouvernement dans les efforts de la profonde réforme de l’économie nationale, à la lumière des instructions du Président de la République qu’il a données, Concernant les travaux visant à assurer un climat d’investissement transparent qui accorde toutes les facilités aux concessionnaires économiques, comme la question de l’accès à l’immobilier industriel et la réforme du système bancaire et du système fiscal.

La rencontre a abordé la question de la nécessité de restaurer la confiance entre les composantes du cycle économique, que le gouvernement place parmi ses priorités et y travaille en renforçant les canaux de communication, ce qui permettra d’éliminer la culture rentière et la récupération de la valeur du travail dans la société.

Le premier ministre a reçu la délégation du CAP

Le 21 avril 2022, le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, avait reçu une délégation de la Confédération algérienne du patronat (CAP), dans le cadre d’une série de consultations que le gouvernement mène avec les acteurs et les partenaires économiques.

La rencontre s’est déroulée, selon un communiqué de la Confédération, jeudi passé, en présence de son président, Sami Agli, et des responsables des commissions de l’industrie, de la numérisation, du packaging et des relations entre l’université et l’institution.

La délégation de la Confédération a présenté sa vision et les préoccupations des opérateurs économiques, notamment concernant la loi sur les investissements, la réforme du système financier et bancaire, l’immobilier industriel, l’encouragement à l’exportation et l’accompagnement des exportateurs, le financement des projets d’investissement et l’accompagnement des banques auprès des investisseurs, la question de la pression budgétaire et la nécessité de réformer le système fiscal.

Le communiqué a souligné que la délégation avait abordé la question du marché parallèle, devenu un véritable danger pour l’économie nationale, proposant le développement de mécanismes souples et légaux pour attirer la masse monétaire circulant en dehors du marché financier officiel.

D’autre part, le ministre a souligné que le gouvernement prendra en compte les préoccupations des leaders économiques. Il a souligné que la loi sur les investissements sera bientôt prête, ainsi que le projet de réforme et de modernisation du système bancaire, qui est sur le point d’être rédigé par les autorités compétentes.

Le Premier ministre a déclaré que les pouvoirs publics prendront toutes les mesures pour accompagner les agents économiques et les producteurs de richesses dans tous les secteurs.